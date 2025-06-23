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Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
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23:20 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/izrail-2024974527.html
Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана
Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов ВВС страны нанесли удары по целям на западе Ирана. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:20:00+03:00
2025-06-23T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов ВВС страны нанесли удары по целям на западе Ирана. &quot;За последние несколько часов истребители ВВС Израиля... нанесли ряд ударов по целям на западе Ирана, включая подземный военный объект, используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана - ред.) для хранения ракет и ракетных установок&quot;, - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". В ответ Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, как следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана

ЦАХАЛ: Израиль в течение нескольких часов нанес удары по целям на западе Ирана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов ВВС страны нанесли удары по целям на западе Ирана.
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"За последние несколько часов истребители ВВС Израиля... нанесли ряд ударов по целям на западе Ирана, включая подземный военный объект, используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана - ред.) для хранения ракет и ракетных установок", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". В ответ Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, как следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
13 июня, 07:39
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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