https://ria.ru/20250623/izrail-2024974527.html

Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана

Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана - РИА Новости, 23.06.2025

Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов ВВС страны нанесли удары по целям на западе Ирана. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:20:00+03:00

2025-06-23T23:20:00+03:00

2025-06-23T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов ВВС страны нанесли удары по целям на западе Ирана. "За последние несколько часов истребители ВВС Израиля... нанесли ряд ударов по целям на западе Ирана, включая подземный военный объект, используемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана - ред.) для хранения ракет и ракетных установок", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". В ответ Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, как следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте