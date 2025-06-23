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WP узнала, как спецслужбы Израиля пытались вызвать раскол в Тегеране

WP узнала, как спецслужбы Израиля пытались вызвать раскол в Тегеране - РИА Новости, 23.06.2025

WP узнала, как спецслужбы Израиля пытались вызвать раскол в Тегеране

Спецслужбы Израиля через несколько часов после начала операции в Иране начали обзванивать высокопоставленных иранских чиновников и военных с целью расколоть и... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:54:00+03:00

2025-06-23T22:54:00+03:00

2025-06-23T22:54:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спецслужбы Израиля через несколько часов после начала операции в Иране начали обзванивать высокопоставленных иранских чиновников и военных с целью расколоть и дестабилизировать правящие круги в Тегеране, пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. По словам источников, сотрудники израильских спецслужб, владеющие персидским языком, звонили иранским чиновникам по мобильным телефонам и предупреждали их, что они тоже будут ликвидированы, если не прекратят поддерживать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Согласно подсчетам, такие разговоры состоялись более чем с 20 иранцами, занимающими руководящие должности. Издание утверждает, что получило аудиозапись и стенограмму одного такого звонка, который состоялся в тот же день, когда Израиль начал бомбардировку Ирана - 13 июня. "Я могу вам сейчас посоветовать сбежать с женой и ребенком, у вас есть 12 часов. В противном случае вы прямо сейчас в нашем списке", - сказал израильский агент разведки высокопоставленному иранскому генералу из рядов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), следует из аудиозаписи. Генералу сказали, что у него есть 12 часов, чтобы сделать видео, в котором он отмежевывается от иранских властей. На вопрос, куда отправить видео, звонивший сотрудник спецслужбы пообещал предоставить генералу идентификатор мессенджера Telegram. Как отмечает Washington Post, неясно, было ли снято или отправлено такое видео. Предполагается, что генерал все еще жив и находится в Иране, сказал один из источников, знакомых с ходом операции, основной целью которой было запугать и запутать руководство в Тегеране. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам страны назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, хосейн салами, telegram, война израиля и ирана: последние новости о конфликте