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Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА

Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025

Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА

Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:21:00+03:00

2025-06-23T18:21:00+03:00

2025-06-23T18:42:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса."С начала операции по Израилю было выпущено более 500 ракет и более 1000 беспилотников", - говорится в сообщении.В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте