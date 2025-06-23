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Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА
Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025
Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА
Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:21:00+03:00
2025-06-23T18:21:00+03:00
2025-06-23T18:42:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса."С начала операции по Израилю было выпущено более 500 ракет и более 1000 беспилотников", - говорится в сообщении.В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА
Офис Нетаньяху: Иран выпустил по Израилю примерно 500 ракет и более тысячи БПЛА