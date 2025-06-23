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Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025
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18:21 23.06.2025 (обновлено: 18:42 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/izrail-2024924404.html
Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА
Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025
Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА
Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:21:00+03:00
2025-06-23T18:42:00+03:00
иран
в мире
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса."С начала операции по Израилю было выпущено более 500 ракет и более 1000 беспилотников", - говорится в сообщении.В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.
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иран, в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Офис Нетаньяху назвал число выпущенных Ираном по Израилю ракет и БПЛА

Офис Нетаньяху: Иран выпустил по Израилю примерно 500 ракет и более тысячи БПЛА

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса.
«
"С начала операции по Израилю было выпущено более 500 ракет и более 1000 беспилотников", - говорится в сообщении.
В общей сложности в результате ракетных атак погибли 25 человек, а число пострадавших превысило 1360 человек, большинство из которых получили легкие ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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ИранВ миреИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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