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ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам

ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам - РИА Новости, 23.06.2025

ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала шесть аэродромов в различных районах Ирана и уничтожила в ходе этих ударов 15 боевых самолетов и вертолетов, сообщила в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:19:00+03:00

2025-06-23T09:19:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала шесть аэродромов в различных районах Ирана и уничтожила в ходе этих ударов 15 боевых самолетов и вертолетов, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ."В рамках усилий по укреплению превосходства в небе Ирана Армия обороны Израиля атаковала шесть аэродромов иранского режима в западном, восточном и центральном Иране. Удары повредили взлетно-посадочные полосы, подземные бункеры, самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1, принадлежащие иранскому режиму", - говорится в сообщении военных.Военные отметили, что уничтожили 15 иранских военных самолетов и вертолетов.

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль