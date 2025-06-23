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ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам - РИА Новости, 23.06.2025
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09:19 23.06.2025 (обновлено: 09:27 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/izrail-2024747806.html
ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам
ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам - РИА Новости, 23.06.2025
ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала шесть аэродромов в различных районах Ирана и уничтожила в ходе этих ударов 15 боевых самолетов и вертолетов, сообщила в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:19:00+03:00
2025-06-23T09:27:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала шесть аэродромов в различных районах Ирана и уничтожила в ходе этих ударов 15 боевых самолетов и вертолетов, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ."В рамках усилий по укреплению превосходства в небе Ирана Армия обороны Израиля атаковала шесть аэродромов иранского режима в западном, восточном и центральном Иране. Удары повредили взлетно-посадочные полосы, подземные бункеры, самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1, принадлежащие иранскому режиму", - говорится в сообщении военных.Военные отметили, что уничтожили 15 иранских военных самолетов и вертолетов.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль
ЦАХАЛ сообщила об ударах по иранским аэродромам

ЦАХАЛ сообщила об ударах по шести иранским аэродромам

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала шесть аэродромов в различных районах Ирана и уничтожила в ходе этих ударов 15 боевых самолетов и вертолетов, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.
"В рамках усилий по укреплению превосходства в небе Ирана Армия обороны Израиля атаковала шесть аэродромов иранского режима в западном, восточном и центральном Иране. Удары повредили взлетно-посадочные полосы, подземные бункеры, самолет-заправщик и самолеты F-14, F-5 и AH-1, принадлежащие иранскому режиму", - говорится в сообщении военных.
Военные отметили, что уничтожили 15 иранских военных самолетов и вертолетов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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