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Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова - РИА Новости, 23.06.2025
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14:56 23.06.2025 (обновлено: 15:09 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ivanov-2024849008.html
Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова
Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова - РИА Новости, 23.06.2025
Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова
Гособвинение попросило конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:56:00+03:00
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тимур иванов
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гособвинение попросило конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, сообщил один из участников процесса."Гособвинитель просил обратить в доход государства имущество Иванова", - сказал собеседник агентства.В понедельник в Мосгорсуде в закрытом режиме проходят прения сторон. Прокурор запросил для Иванова в качестве наказания 14.5 лет лишения свободы, а второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет колонии общего режима. Ранее на имущество Иванова был наложен арест.
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тимур иванов, московский городской суд, происшествия
Тимур Иванов, Московский городской суд, Происшествия
Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова

Гособвинение попросило конфисковать имущество Иванова по делу о растрате

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гособвинение попросило конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, сообщил один из участников процесса.
"Гособвинитель просил обратить в доход государства имущество Иванова", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в Мосгорсуде в закрытом режиме проходят прения сторон. Прокурор запросил для Иванова в качестве наказания 14.5 лет лишения свободы, а второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет колонии общего режима. Ранее на имущество Иванова был наложен арест.
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