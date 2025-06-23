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Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова
Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова - РИА Новости, 23.06.2025
Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова
Гособвинение попросило конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:56:00+03:00
2025-06-23T14:56:00+03:00
2025-06-23T15:09:00+03:00
тимур иванов
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гособвинение попросило конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы, сообщил один из участников процесса."Гособвинитель просил обратить в доход государства имущество Иванова", - сказал собеседник агентства.В понедельник в Мосгорсуде в закрытом режиме проходят прения сторон. Прокурор запросил для Иванова в качестве наказания 14.5 лет лишения свободы, а второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет колонии общего режима. Ранее на имущество Иванова был наложен арест.
https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html
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тимур иванов, московский городской суд, происшествия
Тимур Иванов, Московский городской суд, Происшествия
Гособвинение попросило конфисковать имущество Тимура Иванова
Гособвинение попросило конфисковать имущество Иванова по делу о растрате