https://ria.ru/20250623/isk-2024722978.html

Писательница обжаловала отказ суда, не усмотревшего плагиат у Акунина*

Писательница обжаловала отказ суда, не усмотревшего плагиат у Акунина* - РИА Новости, 23.06.2025

Писательница обжаловала отказ суда, не усмотревшего плагиат у Акунина*

Писательница Татьяна Викентьева обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)*, которого она... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:13:00+03:00

2025-06-23T02:13:00+03:00

2025-06-23T02:13:00+03:00

россия

москва

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Писательница Татьяна Викентьева обжаловала решение суда, отклонившего ее иск к писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)*, которого она обвиняла в плагиате, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Викентьева утверждала, что Акунин является "литературным вором", он переработал для своего произведения сюжет её книги "Дом смерти". Из-за плагиата писатель добился успеха, его романы, в том числе "Азазель", были экранизированы, данный факт заявительница также сочла несправедливым. В иске она просила взыскать с обидчика миллион рублей, а прокат кинолент запретить. Однако суд иск отклонил. Как заявила РИА Новости сама Викентьева, проведенная в ходе процесса экспертиза не подтвердила, что произведения Акунина* содержат заимствования, в этой связи она уже обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить исследователей на предмет ангажированности. В 2023 году в отношении Акунина* было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя, он был объявлен в международный розыск. Кроме того, на писателя могут возбудить дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили* дважды за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в марте 2025 года, находясь за пределами РФ, продолжил распространять материалы в мессенджере без указания на то, что они созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента. Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Кроме того, Росфинмониторинг внес Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250530/sk-2019917331.html

https://ria.ru/20250620/stomakhin-2024309591.html

https://ria.ru/20240809/smolyaninov-1965249393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество