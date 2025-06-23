https://ria.ru/20250623/isib-2024741812.html

Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге

Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 23.06.2025

Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:19:00+03:00

2025-06-23T08:19:00+03:00

2025-06-23T08:19:00+03:00

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ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Если визит главы японского правительства в Нидерланды будет отменен, то это станет первым случаем с 2022 года, когда лидер Японии не будет присутствовать на саммите НАТО. О планах поездки на саммит НАТО Исиба заявил в ходе пресс-конференции на полях состоявшегося в Канаде саммита лидеров стран "Большой семерки". Ранее в понедельник газета "Никкэй" писала, что президент США Дональд Трамп планировал встречу с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии на полях саммита НАТО. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники, сообщает, что премьер-министр принял решение отменить визит в Нидерланды из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, включая атаку США на иранские ядерные объекты. Не исключается, что вместо Исибы Японию на саммите может представлять глава МИД Такэси Ивая. Также, по словам источников, решение могло быть сделано с учетом возможности отсутствия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, которая, как и Япония, была приглашена в качестве страны-партнера.

https://ria.ru/20250623/mid-2024741233.html

https://ria.ru/20250622/nato-2024684299.html

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в мире, япония, сша, нидерланды, сигэру исиба, дональд трамп, такэси ивая, нато