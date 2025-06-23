Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/isib-2024741812.html
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 23.06.2025
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:19:00+03:00
2025-06-23T08:19:00+03:00
в мире
япония
сша
нидерланды
сигэру исиба
дональд трамп
такэси ивая
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_900861d972b9ca1ba64d4703ddb169c7.jpg
ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Если визит главы японского правительства в Нидерланды будет отменен, то это станет первым случаем с 2022 года, когда лидер Японии не будет присутствовать на саммите НАТО. О планах поездки на саммит НАТО Исиба заявил в ходе пресс-конференции на полях состоявшегося в Канаде саммита лидеров стран "Большой семерки". Ранее в понедельник газета "Никкэй" писала, что президент США Дональд Трамп планировал встречу с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии на полях саммита НАТО. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники, сообщает, что премьер-министр принял решение отменить визит в Нидерланды из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, включая атаку США на иранские ядерные объекты. Не исключается, что вместо Исибы Японию на саммите может представлять глава МИД Такэси Ивая. Также, по словам источников, решение могло быть сделано с учетом возможности отсутствия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, которая, как и Япония, была приглашена в качестве страны-партнера.
https://ria.ru/20250623/mid-2024741233.html
https://ria.ru/20250622/nato-2024684299.html
япония
сша
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_eb66394922eb8846bb77ee174da416ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, нидерланды, сигэру исиба, дональд трамп, такэси ивая, нато
В мире, Япония, США, Нидерланды, Сигэру Исиба, Дональд Трамп, Такэси Ивая, НАТО
Премьер Японии может отменить участие в саммите НАТО в Гааге

Премьер Японии Исиба согласовывает отмену участия в саммите НАТО

© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба согласовывает отмену своего участия в саммите НАТО в Гааге, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Если визит главы японского правительства в Нидерланды будет отменен, то это станет первым случаем с 2022 года, когда лидер Японии не будет присутствовать на саммите НАТО.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Россия негативно относится к планам НАТО по обороне, заявили в МИД
08:11
О планах поездки на саммит НАТО Исиба заявил в ходе пресс-конференции на полях состоявшегося в Канаде саммита лидеров стран "Большой семерки".
Ранее в понедельник газета "Никкэй" писала, что президент США Дональд Трамп планировал встречу с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии на полях саммита НАТО.
В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники, сообщает, что премьер-министр принял решение отменить визит в Нидерланды из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, включая атаку США на иранские ядерные объекты. Не исключается, что вместо Исибы Японию на саммите может представлять глава МИД Такэси Ивая.
Также, по словам источников, решение могло быть сделано с учетом возможности отсутствия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, которая, как и Япония, была приглашена в качестве страны-партнера.
Демонстрация в Гааге против грядущего саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Гааге прошла демонстрация против саммита НАТО
Вчера, 18:54
 
В миреЯпонияСШАНидерландыСигэру ИсибаДональд ТрампТакэси ИваяНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала