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Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи - РИА Новости, 23.06.2025
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:42:00+03:00
2025-06-23T23:42:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."В случае каких-либо последующих шагов со стороны США Иран будет готов повторно ответить", - сказал Аракчи, чьи слова приводит Telegram-канал МИД Ирана.Он также заявил, что "Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, а ракетная атака на базу США "Аль-Удейд" являлась ответом на неприкрытую американскую агрессию в отношении территориальной целостности и суверенитета Ирана".Министр заявил об этом по прибытии в Туркменистан, где у него пройдут переговоры с властями этой страны.
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В мире, США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Цены на нефть, Удар Ирана по американским объектам в Ираке
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи
Аракчи: Тегеран стремится к эскалации напряженности