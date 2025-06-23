Рейтинг@Mail.ru
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 23.06.2025 (обновлено: 23:53 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024976660.html
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи - РИА Новости, 23.06.2025
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:42:00+03:00
2025-06-23T23:53:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
цены на нефть
удар ирана по американским объектам в ираке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024843129_0:73:3071:1800_1920x0_80_0_0_a8d5c2710c116b3fdd05fee28246a319.jpg
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."В случае каких-либо последующих шагов со стороны США Иран будет готов повторно ответить", - сказал Аракчи, чьи слова приводит Telegram-канал МИД Ирана.Он также заявил, что "Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, а ракетная атака на базу США "Аль-Удейд" являлась ответом на неприкрытую американскую агрессию в отношении территориальной целостности и суверенитета Ирана".Министр заявил об этом по прибытии в Туркменистан, где у него пройдут переговоры с властями этой страны.
https://ria.ru/20250623/hamenei-2024976794.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024843129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a178f21aca216d108052037fcf37968e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, цены на нефть, удар ирана по американским объектам в ираке
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Цены на нефть, Удар Ирана по американским объектам в Ираке
Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи

Аракчи: Тегеран стремится к эскалации напряженности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"В случае каких-либо последующих шагов со стороны США Иран будет готов повторно ответить", - сказал Аракчи, чьи слова приводит Telegram-канал МИД Ирана.
Он также заявил, что "Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, а ракетная атака на базу США "Аль-Удейд" являлась ответом на неприкрытую американскую агрессию в отношении территориальной целостности и суверенитета Ирана".
Министр заявил об этом по прибытии в Туркменистан, где у него пройдут переговоры с властями этой страны.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии
Вчера, 23:45
 
В миреСШАИранТегеран (город)Аббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеЦены на нефтьУдар Ирана по американским объектам в Ираке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала