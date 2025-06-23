https://ria.ru/20250623/iran-2024976660.html

Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи

Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи - РИА Новости, 23.06.2025

Тегеран не стремится к эскалации напряженности, заявил Аракчи

Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:42:00+03:00

2025-06-23T23:42:00+03:00

2025-06-23T23:53:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."В случае каких-либо последующих шагов со стороны США Иран будет готов повторно ответить", - сказал Аракчи, чьи слова приводит Telegram-канал МИД Ирана.Он также заявил, что "Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, а ракетная атака на базу США "Аль-Удейд" являлась ответом на неприкрытую американскую агрессию в отношении территориальной целостности и суверенитета Ирана".Министр заявил об этом по прибытии в Туркменистан, где у него пройдут переговоры с властями этой страны.

https://ria.ru/20250623/hamenei-2024976794.html

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