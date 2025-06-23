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Катар не откажется от роли посредника в урегулировании конфликта в регионе - РИА Новости, 24.06.2025
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23:31 23.06.2025 (обновлено: 00:10 24.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024975932.html
Катар не откажется от роли посредника в урегулировании конфликта в регионе
Катар не откажется от роли посредника в урегулировании конфликта в регионе - РИА Новости, 24.06.2025
Катар не откажется от роли посредника в урегулировании конфликта в регионе
Атака Ирана по Катару была "сюрпризом" с учетом попыток эмирата играть роль посредника для урегулирования конфликта, но это не заставит Катар отказаться от... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-23T23:31:00+03:00
2025-06-24T00:10:00+03:00
в мире
катар
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сша
министерство обороны сша
удар ирана по американской базе в катаре
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Атака Ирана по Катару была "сюрпризом" с учетом попыток эмирата играть роль посредника для урегулирования конфликта, но это не заставит Катар отказаться от посреднических усилий, сообщил в понедельник вечером на брифинге представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет."Мы считаем нападение сюрпризом, учитывая приверженность Катара посредничеству в кризисах", - сказал аль-Ансари.При этом он отметил, что роль Дохи в посредничестве в конфликтах "не зависит ни от одного события и исходит из ее веры в мир", поэтому Катар "не собирается отказываться от посредничества в урегулировании конфликтов в регионе"."Мы призываем вернуться за стол переговоров и мирно разрешить споры", - добавил он.
https://ria.ru/20250623/mvd-2024968009.html
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в мире, катар, иран, сша, министерство обороны сша, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Катар, Иран, США, Министерство обороны США, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Катар не откажется от роли посредника в урегулировании конфликта в регионе

МИД Катара: страна не откажется от посредничества в конфликте Ирана и Израиля

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Атака Ирана по Катару была "сюрпризом" с учетом попыток эмирата играть роль посредника для урегулирования конфликта, но это не заставит Катар отказаться от посреднических усилий, сообщил в понедельник вечером на брифинге представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.
Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет.
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"Мы считаем нападение сюрпризом, учитывая приверженность Катара посредничеству в кризисах", - сказал аль-Ансари.
При этом он отметил, что роль Дохи в посредничестве в конфликтах "не зависит ни от одного события и исходит из ее веры в мир", поэтому Катар "не собирается отказываться от посредничества в урегулировании конфликтов в регионе".
"Мы призываем вернуться за стол переговоров и мирно разрешить споры", - добавил он.
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В миреКатарИранСШАМинистерство обороны СШАУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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