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Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025
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23:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024975279.html
Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters
Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025
Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters
Атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре "играют на руку" Израилю и отразятся на отношениях Тегерана со странами Персидского залива, передает... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:27:00+03:00
2025-06-23T23:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре "играют на руку" Израилю и отразятся на отношениях Тегерана со странами Персидского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран Персидского залива. "Атака Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре отразится на попытках выстраивания отношений между арабскими государствами Персидского залива и Ираном", - говорится в сообщении агентства. Как заявил неназванный чиновник агентству, действия Ирана "играют на руку Израилю, который хочет посеять раздор" и нейтрализовать недавние улучшения в отношениях Ирана со странами Персидского залива. Ранее вооруженные силы Ирана сообщили о начале операции "Хорошая весть о победе", в ходе которой был нанесен ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана. Вооруженные силы Ирана назвали этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/iran-2024941807.html
https://ria.ru/20250620/iran-2024116430.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, персидский залив, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Персидский залив, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters

Reuters: удары Ирана по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре играют на руку Израилю

© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie BarrowАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie Barrow
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре "играют на руку" Израилю и отразятся на отношениях Тегерана со странами Персидского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран Персидского залива.
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"Атака Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре отразится на попытках выстраивания отношений между арабскими государствами Персидского залива и Ираном", - говорится в сообщении агентства.
Работа ПВО в столице Катара - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Вчера, 19:49
Как заявил неназванный чиновник агентству, действия Ирана "играют на руку Израилю, который хочет посеять раздор" и нейтрализовать недавние улучшения в отношениях Ирана со странами Персидского залива.
Ранее вооруженные силы Ирана сообщили о начале операции "Хорошая весть о победе", в ходе которой был нанесен ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана. Вооруженные силы Ирана назвали этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
WP узнала, о чем Иран предупредил Катар
20 июня, 10:05
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
В миреЦены на нефтьИранСШАПерсидский заливДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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