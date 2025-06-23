https://ria.ru/20250623/iran-2024975279.html

Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters

Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025

Атаки Ирана на американскую авиабазу играют на руку Израилю, пишет Reuters

Атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре "играют на руку" Израилю и отразятся на отношениях Тегерана со странами Персидского залива, передает... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:27:00+03:00

2025-06-23T23:27:00+03:00

2025-06-23T23:27:00+03:00

в мире

цены на нефть

иран

сша

персидский залив

дональд трамп

аббас аракчи

антониу гутерреш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ab3c9c6e981f6f6a784e2325b094efb9.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Атаки Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре "играют на руку" Израилю и отразятся на отношениях Тегерана со странами Персидского залива, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран Персидского залива. "Атака Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре отразится на попытках выстраивания отношений между арабскими государствами Персидского залива и Ираном", - говорится в сообщении агентства. Как заявил неназванный чиновник агентству, действия Ирана "играют на руку Израилю, который хочет посеять раздор" и нейтрализовать недавние улучшения в отношениях Ирана со странами Персидского залива. Ранее вооруженные силы Ирана сообщили о начале операции "Хорошая весть о победе", в ходе которой был нанесен ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана. Вооруженные силы Ирана назвали этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/iran-2024941807.html

https://ria.ru/20250620/iran-2024116430.html

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

иран

сша

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сша, персидский залив, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте