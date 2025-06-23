https://ria.ru/20250623/iran-2024968591.html

Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник

Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025

Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник

Иран атаковал военные базы США на территории Катара, удар не был нанесен по самому государству, заявил в понедельник РИА Новости источник в сфере безопасности... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:09:00+03:00

2025-06-23T22:09:00+03:00

2025-06-23T22:10:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар ирана по американским объектам в ираке

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран атаковал военные базы США на территории Катара, удар не был нанесен по самому государству, заявил в понедельник РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "Мы не атаковали Катар как государство - это дружественная нам страна. Целью стала исключительно американская военная база, удаленная от любых катарских объектов. Надеемся, что Доха это понимает. Я не думаю, что ситуация дойдет до дипломатического кризиса", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250623/iran-2024967362.html

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в мире, иран, катар, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американским объектам в ираке