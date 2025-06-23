https://ria.ru/20250623/iran-2024968591.html
Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник
Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2025
Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник
Иран атаковал военные базы США на территории Катара, удар не был нанесен по самому государству, заявил в понедельник РИА Новости источник в сфере безопасности... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:09:00+03:00
2025-06-23T22:09:00+03:00
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удар ирана по американским объектам в ираке
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран атаковал военные базы США на территории Катара, удар не был нанесен по самому государству, заявил в понедельник РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "Мы не атаковали Катар как государство - это дружественная нам страна. Целью стала исключительно американская военная база, удаленная от любых катарских объектов. Надеемся, что Доха это понимает. Я не думаю, что ситуация дойдет до дипломатического кризиса", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250623/iran-2024967362.html
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в мире, иран, катар, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американским объектам в ираке
В мире, Иран, Катар, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американским объектам в Ираке
Целью Ирана в Катаре была только база США, сообщил источник
Иран не атаковал Катар как государство, удар нанесли только по базе США