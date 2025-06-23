https://ria.ru/20250623/iran-2024967362.html

Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник

Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник - РИА Новости, 23.06.2025

Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник

Иран не планирует ограничиваться ударами по американской базе в Катаре, дальнейшие действия зависят от решений командования США, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:59:00+03:00

2025-06-23T21:59:00+03:00

2025-06-23T21:59:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар ирана по американской базе в катаре

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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Иран не планирует ограничиваться ударами по американской базе в Катаре, дальнейшие действия зависят от решений командования США, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "Это часть нашего ответа на американскую агрессию, и любой ответ на него будет встречен еще более жестоким ответом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250623/rakety-2024941227.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, катар, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре