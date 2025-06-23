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Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник - РИА Новости, 23.06.2025
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21:59 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024967362.html
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник - РИА Новости, 23.06.2025
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник
Иран не планирует ограничиваться ударами по американской базе в Катаре, дальнейшие действия зависят от решений командования США, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:59:00+03:00
2025-06-23T21:59:00+03:00
в мире
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катар
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар ирана по американской базе в катаре
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Иран не планирует ограничиваться ударами по американской базе в Катаре, дальнейшие действия зависят от решений командования США, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "Это часть нашего ответа на американскую агрессию, и любой ответ на него будет встречен еще более жестоким ответом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250623/rakety-2024941227.html
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в мире, иран, катар, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Катар, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник

Иран не ограничится ударами по базе США в Катаре, но его решения зависят от США

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Иран не планирует ограничиваться ударами по американской базе в Катаре, дальнейшие действия зависят от решений командования США, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.
«
"Это часть нашего ответа на американскую агрессию, и любой ответ на него будет встречен еще более жестоким ответом", - сказал собеседник агентства.
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре
Вчера, 19:45
 
В миреИранКатарСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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