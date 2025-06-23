https://ria.ru/20250623/iran-2024967362.html
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник - РИА Новости, 23.06.2025
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник
Иран не планирует ограничиваться ударами по американской базе в Катаре, дальнейшие действия зависят от решений командования США, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:59:00+03:00
2025-06-23T21:59:00+03:00
2025-06-23T21:59:00+03:00
в мире
иран
катар
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар ирана по американской базе в катаре
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Иран не планирует ограничиваться ударами по американской базе в Катаре, дальнейшие действия зависят от решений командования США, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "Это часть нашего ответа на американскую агрессию, и любой ответ на него будет встречен еще более жестоким ответом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250623/rakety-2024941227.html
иран
катар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, катар, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Катар, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Дальнейшие удары Ирана зависят от решений США, считает источник
Иран не ограничится ударами по базе США в Катаре, но его решения зависят от США