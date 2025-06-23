https://ria.ru/20250623/iran-2024964958.html

В Иране заявили, что продолжит ответные удары на атаки США, пишет Reuters

В Иране заявили, что продолжит ответные удары на атаки США, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025

В Иране заявили, что продолжит ответные удары на атаки США, пишет Reuters

Иран продолжит ответные удары в ответ на американские атаки, удары Израиля и США должны остановиться, если они добиваются переговоров, передает агентство Рейтер РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:39:00+03:00

2025-06-23T21:39:00+03:00

2025-06-23T21:44:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран продолжит ответные удары в ответ на американские атаки, удары Израиля и США должны остановиться, если они добиваются переговоров, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника."Иран продолжит свои ответные действия в ответ на атаки США... Если они будут стремиться к переговорам, атаки Израиля и США должны прекратиться... Иран обладает необходимой рациональностью, чтобы начать дипломатию после наказания агрессора", - говорится в публикации.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иранпримет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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