https://ria.ru/20250623/iran-2024964519.html

Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN

Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN - РИА Новости, 23.06.2025

Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN

Запущенные Ираном ракеты, по предварительным оценкам, не попали по целям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:36:00+03:00

2025-06-23T21:36:00+03:00

2025-06-23T21:40:00+03:00

в мире

удар ирана по американской базе в катаре

тегеран (город)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

иран

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ab3c9c6e981f6f6a784e2325b094efb9.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запущенные Ираном ракеты, по предварительным оценкам, не попали по целям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам. ВСНБ назвал начатую операцию успешной."Первоначальная оценка показывает, что ракеты, которые пустили иранцы..., не ударили по намеченным целям", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, удар ирана по американской базе в катаре, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, сша