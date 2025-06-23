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Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN - РИА Новости, 23.06.2025
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21:36 23.06.2025 (обновлено: 21:40 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024964519.html
Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN
Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN - РИА Новости, 23.06.2025
Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN
Запущенные Ираном ракеты, по предварительным оценкам, не попали по целям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:36:00+03:00
2025-06-23T21:40:00+03:00
в мире
удар ирана по американской базе в катаре
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запущенные Ираном ракеты, по предварительным оценкам, не попали по целям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.Ранее Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам. ВСНБ назвал начатую операцию успешной."Первоначальная оценка показывает, что ракеты, которые пустили иранцы..., не ударили по намеченным целям", - говорится в сообщении телеканала.
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В мире, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, США
Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN

CNN: запущенные Ираном ракеты по предварительным оценкам, не попали по целям

© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie BarrowАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie Barrow
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запущенные Ираном ракеты, по предварительным оценкам, не попали по целям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам. ВСНБ назвал начатую операцию успешной.
«
"Первоначальная оценка показывает, что ракеты, которые пустили иранцы..., не ударили по намеченным целям", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреУдар Ирана по американской базе в КатареТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранСША
 
 
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