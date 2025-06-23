https://ria.ru/20250623/iran-2024962264.html

Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана

Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана - РИА Новости, 23.06.2025

Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана

Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:17:00+03:00

2025-06-23T21:17:00+03:00

2025-06-23T21:30:00+03:00

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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х."Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства. Это неприемлемо и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", - отмечается в заявлении."Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах", - указали в министерстве.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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саудовская аравия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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