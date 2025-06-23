Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана
Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать ответ Катара на удары Ирана
© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х.
«
"Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства. Это неприемлемо и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", - отмечается в заявлении.
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
"Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах", - указали в министерстве.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18