Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 23.06.2025 (обновлено: 21:30 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024962264.html
Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана
Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана
Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:17:00+03:00
2025-06-23T21:30:00+03:00
в мире
катар
иран
саудовская аравия
дональд трамп
оон
магатэ
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_15bbb8131df9d60f3b9c234624f3f53b.jpg
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х."Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства. Это неприемлемо и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", - отмечается в заявлении."Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах", - указали в министерстве.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
катар
иран
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006820986_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_8fb1a0f5a105618cc6fd4a1376a8db07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, иран, саудовская аравия, дональд трамп, оон, магатэ, сша, аббас аракчи, антониу гутерреш, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Катар, Иран, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, США, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Саудовская Аравия готова поддержать ответ Катара на удары Ирана

Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать ответ Катара на удары Ирана

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, говорится в заявлении МИД королевства в социальной сети Х.
«
"Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства. Это неприемлемо и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", - отмечается в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
"Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах", - указали в министерстве.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
В миреКатарИранСаудовская АравияДональд ТрампООНМАГАТЭСШААббас АракчиАнтониу ГутеррешУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала