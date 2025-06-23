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NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками

NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками - РИА Новости, 23.06.2025

NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками

Иран скоординировал атаку на базу США в Катаре с катарскими чиновниками, послал уведомление о готовящемся ударе, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:05:00+03:00

2025-06-23T21:05:00+03:00

2025-06-23T21:05:00+03:00

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удар ирана по американской базе в катаре

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран скоординировал атаку на базу США в Катаре с катарскими чиновниками, послал уведомление о готовящемся ударе, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников. Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке. "Иран скоординировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими чиновниками и заранее уведомил, что атаки неминуемы, чтобы минимизировать потери", - говорится в публикации. Отмечается, что Ирану нужно было дать "символический" ответный удар по объектам США, но при этом нанести его так, чтобы оставить всем сторонам возможность провести деэскалацию.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катар, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре