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NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками
NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками - РИА Новости, 23.06.2025
NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками
Иран скоординировал атаку на базу США в Катаре с катарскими чиновниками, послал уведомление о готовящемся ударе, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:05:00+03:00
2025-06-23T21:05:00+03:00
2025-06-23T21:05:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран скоординировал атаку на базу США в Катаре с катарскими чиновниками, послал уведомление о готовящемся ударе, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников. Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке. "Иран скоординировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими чиновниками и заранее уведомил, что атаки неминуемы, чтобы минимизировать потери", - говорится в публикации. Отмечается, что Ирану нужно было дать "символический" ответный удар по объектам США, но при этом нанести его так, чтобы оставить всем сторонам возможность провести деэскалацию.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Катар, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками
NYT: Иран скоординировал атаку на базу США в Катаре с местными чиновниками