https://ria.ru/20250623/iran-2024957240.html

Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters

Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025

Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters

Иран предупредил США о предстоящих атаках по американским военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:54:00+03:00

2025-06-23T20:54:00+03:00

2025-06-23T21:10:00+03:00

в мире

иран

дональд трамп

nbc

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

катар

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024957069_0:129:688:516_1920x0_80_0_0_b609a489e19d10902d968444589faba8.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Иран предупредил США о предстоящих атаках по американским военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе.По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет.На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона."Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.

https://ria.ru/20250623/iran-2024960629.html

иран

катар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, дональд трамп, nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, катар, сша