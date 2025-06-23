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Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025
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20:54 23.06.2025 (обновлено: 21:10 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024957240.html
Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters
Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters - РИА Новости, 23.06.2025
Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters
Иран предупредил США о предстоящих атаках по американским военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:54:00+03:00
2025-06-23T21:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Иран предупредил США о предстоящих атаках по американским военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе.По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет.На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона."Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.
https://ria.ru/20250623/iran-2024960629.html
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в мире, иран, дональд трамп, nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, катар, сша
В мире, Иран, Дональд Трамп, NBC, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Катар, США
Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов, пишет Reuters

Reuters: Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов

Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Иран предупредил США о предстоящих атаках по американским военным объектам за несколько часов до их начала, задействовав для этих целей два дипломатических канала, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе.
По его информации, помимо США, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет.
На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп, как свидетельствует телеканал NBC, отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона.
"Он отслеживает всё", — заявил телеканалу один из представителей Белого дома на условиях анонимности.
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками
Вчера, 21:05
 
В миреИранДональд ТрампNBCВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеКатарСША
 
 
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