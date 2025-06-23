Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 23.06.2025 (обновлено: 21:21 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024954761.html
Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными
Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными - РИА Новости, 23.06.2025
Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными
Удары США по иранским ядерным объектам были совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:42:00+03:00
2025-06-23T21:21:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
сша
пакистан
хавадж мухаммад асиф
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024956190_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e07933b75e6ed163758679ac72520b86.jpg
ИСЛАМАБАД, 23 июн - РИА Новости. Удары США по иранским ядерным объектам были совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф. "Что произошло вчера в Иране было совершенно неоправданным. Иран, вы знаете, уже говорит с тремя странами ЕС, и они соблюдали все в вопросе касаемо ядерных объектов. Они не являются ядерной державой. Они не стремятся стать ядерной державой", - сказал собеседник агентства. Министр добавил, что нельзя допускать беззаконие "в сердце Ближнего Востока". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/iran-2024687013.html
https://ria.ru/20250623/iran-2024768009.html
иран
сша
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Министр обороны Пакистана об ударах США по Ирану
Удары США совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил министр обороны Пакистана РИА Новости
2025-06-23T20:42
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024956190_267:0:1707:1080_1920x0_80_0_0_10373fa62a1a0bdee227070b20e20642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, сша, пакистан, хавадж мухаммад асиф, дональд трамп, аббас аракчи, оон, евросоюз, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Пакистан, Хавадж Мухаммад Асиф, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, Евросоюз, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными

Глава Минобороны Пакистана Асиф назвал удары США по Ирану неоправданными

Читать ria.ru в
Дзен
ИСЛАМАБАД, 23 июн - РИА Новости. Удары США по иранским ядерным объектам были совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.
"Что произошло вчера в Иране было совершенно неоправданным. Иран, вы знаете, уже говорит с тремя странами ЕС, и они соблюдали все в вопросе касаемо ядерных объектов. Они не являются ядерной державой. Они не стремятся стать ядерной державой", - сказал собеседник агентства.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Иране рассказали о пострадавших при ударах США по ядерным объектам
22 июня, 19:26
Министр добавил, что нельзя допускать беззаконие "в сердце Ближнего Востока".
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран угрожал США активизацией террористических ячеек, пишут СМИ
Вчера, 10:33
 
В миреЦены на нефтьИранСШАПакистанХавадж Мухаммад АсифДональд ТрампАббас АракчиООНЕвросоюзМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала