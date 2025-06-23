https://ria.ru/20250623/iran-2024954761.html

Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными

Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными - РИА Новости, 23.06.2025

Глава Минобороны Пакистана назвал удары США по Ирану неоправданными

Удары США по иранским ядерным объектам были совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:42:00+03:00

2025-06-23T20:42:00+03:00

2025-06-23T21:21:00+03:00

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ИСЛАМАБАД, 23 июн - РИА Новости. Удары США по иранским ядерным объектам были совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф. "Что произошло вчера в Иране было совершенно неоправданным. Иран, вы знаете, уже говорит с тремя странами ЕС, и они соблюдали все в вопросе касаемо ядерных объектов. Они не являются ядерной державой. Они не стремятся стать ядерной державой", - сказал собеседник агентства. Министр добавил, что нельзя допускать беззаконие "в сердце Ближнего Востока". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/iran-2024687013.html

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Министр обороны Пакистана об ударах США по Ирану Удары США совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил министр обороны Пакистана РИА Новости 2025-06-23T20:42 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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