https://ria.ru/20250623/iran-2024942981.html

Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре

Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025

Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре

Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе", сообщают в понедельник иранские... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:51:00+03:00

2025-06-23T19:51:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе", сообщают в понедельник иранские СМИ."Ракетная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке началась под названием "Хорошая весть о победе", — говорится в сообщении агентства Tasnim.О начале операции также сообщают агентство IRNA и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

https://ria.ru/20250623/rakety-2024941227.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катар, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, ирак, удар ирана по американской базе в катаре