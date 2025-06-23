https://ria.ru/20250623/iran-2024942981.html
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе", сообщают в понедельник иранские... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:51:00+03:00
2025-06-23T19:51:00+03:00
2025-06-23T20:50:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе", сообщают в понедельник иранские СМИ."Ракетная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке началась под названием "Хорошая весть о победе", — говорится в сообщении агентства Tasnim.О начале операции также сообщают агентство IRNA и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
https://ria.ru/20250623/rakety-2024941227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, ирак, удар ирана по американской базе в катаре
Катар, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Ирак, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
СМИ сообщили о начале операции Ирана против американской базы в Катаре