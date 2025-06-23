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Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
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19:51 23.06.2025 (обновлено: 20:50 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024942981.html
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе", сообщают в понедельник иранские... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:51:00+03:00
2025-06-23T20:50:00+03:00
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удар ирана по американской базе в катаре
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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе", сообщают в понедельник иранские СМИ.&quot;Ракетная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке началась под названием &quot;Хорошая весть о победе&quot;, — говорится в сообщении агентства Tasnim.О начале операции также сообщают агентство IRNA и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
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катар, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, ирак, удар ирана по американской базе в катаре
Катар, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Ирак, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре

СМИ сообщили о начале операции Ирана против американской базы в Катаре

© Staff Sgt. Lawrence SenaАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Staff Sgt. Lawrence Sena
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе", сообщают в понедельник иранские СМИ.
«

"Ракетная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке началась под названием "Хорошая весть о победе", — говорится в сообщении агентства Tasnim.

О начале операции также сообщают агентство IRNA и гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре
Вчера, 19:45
 
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