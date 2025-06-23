https://ria.ru/20250623/iran-2024938604.html

Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr

Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr - РИА Новости, 23.06.2025

Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr

Двое военных погибли, еще восемь получили ранения в результате атаки Израиля по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС)... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:28:00+03:00

2025-06-23T19:28:00+03:00

2025-06-23T19:36:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения в результате атаки Израиля по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана в Тегеране, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на военных."В понедельник днем один из центров КСИР в провинции Тегеран подвергся израильскому авиаудару, в результате которого были повреждены главное здание и несколько прилегающих домов. В результате этой атаки двое бойцов КСИР погибли, еще восемь получили ранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024937517.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город), иран