https://ria.ru/20250623/iran-2024938604.html
Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr
Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr - РИА Новости, 23.06.2025
Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr
Двое военных погибли, еще восемь получили ранения в результате атаки Израиля по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС)... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:28:00+03:00
2025-06-23T19:28:00+03:00
2025-06-23T19:36:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения в результате атаки Израиля по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана в Тегеране, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на военных."В понедельник днем один из центров КСИР в провинции Тегеран подвергся израильскому авиаудару, в результате которого были повреждены главное здание и несколько прилегающих домов. В результате этой атаки двое бойцов КСИР погибли, еще восемь получили ранения", - говорится в сообщении.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город), иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Тегеран (город), Иран
Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr
Mehr: двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля