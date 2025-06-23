https://ria.ru/20250623/iran-2024928291.html

В ICAN рассказали о риске выхода Ирана из ДНЯО

В ICAN рассказали о риске выхода Ирана из ДНЯО - РИА Новости, 23.06.2025

В ICAN рассказали о риске выхода Ирана из ДНЯО

Если Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), существует риск того, что другие страны региона, такие как Саудовская Аравия, последуют РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:29:00+03:00

2025-06-23T18:29:00+03:00

2025-06-23T18:29:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Если Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), существует риск того, что другие страны региона, такие как Саудовская Аравия, последуют его примеру, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. Ранее в июне иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи сообщило, что Иран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Иран уже пригрозил выйти из ДНЯО из-за этих нападений, и иранский парламент начал процесс по этому поводу, если правительство решит идти по этому пути. Поэтому существует риск, что ДНЯО потеряет еще одного члена (Северная Корея вышла из договора в 2003 году и провела свое первое ядерное испытание в 2006 году). Если Иран сделает это, есть риск, что другие страны региона, такие как Саудовская Аравия, последуют его примеру", - сказал он агентству. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/iran-2024758464.html

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в мире, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ican, война израиля и ирана: последние новости о конфликте