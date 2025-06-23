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Рябков высказался о возможности Ирана восстановить ядерный потенциал

Рябков высказался о возможности Ирана восстановить ядерный потенциал - РИА Новости, 23.06.2025

Рябков высказался о возможности Ирана восстановить ядерный потенциал

В США должны понимать, что путем применения военной силы для ликвидации ядерного потенциала Ирана нельзя стереть знания и экспертизу, а при наличии политической РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:13:00+03:00

2025-06-23T18:13:00+03:00

2025-06-23T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В США должны понимать, что путем применения военной силы для ликвидации ядерного потенциала Ирана нельзя стереть знания и экспертизу, а при наличии политической воли он может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я хотел бы вам сказать не о сведениях, а о той логике, которая работает в этой ситуации. Никогда путем применения военной силы нельзя стереть знания, экспертизу, подходы у тех, кто этим занимается. При наличии политической воли и решимости весь потенциал, который пытаются ликвидировать таким образом, может быть восстановлен", - сказал он журналистам на полях форума "Примаковские чтения". "Печально, что США, которые являются депозитариями ДНЯО, стояли у истоков режима (нераспространения - ред.) и, по большому счету, без них не было бы никакого МАГАТЭ, сейчас своими действиями перечеркивают многое из того, что было наработано десятилетиями. Надеюсь, этот опыт приведет и их тоже к пониманию безальтернативности политических решений в сфере безопасности. Силовые акции безопасность ничью не укрепляют", - добавил Рябков.

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сша, иран, россия, сергей рябков, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире