https://ria.ru/20250623/iran-2024916865.html

Эксперт прокомментировал удары США по Ирану

Эксперт прокомментировал удары США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

Эксперт прокомментировал удары США по Ирану

Удары США по Ирану свидетельствуют о необходимости появления других лидеров в международных отношениях взамен Вашингтона, заявил РИА Новости международный... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:09:00+03:00

2025-06-23T18:09:00+03:00

2025-06-23T18:09:00+03:00

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БОГОТА, 23 июн - РИА Новости. Удары США по Ирану свидетельствуют о необходимости появления других лидеров в международных отношениях взамен Вашингтона, заявил РИА Новости международный аналитик Хесус Агреда Руденко, профессор Университета Хавериана в Колумбии. "Мы видим, что глобальное лидерство США уже некоторое время подвергается сомнению, и подобные действия лишь дают больше оснований для того, чтобы поднять вопрос о потребности в новом мировом лидере, который каким-то образом гарантировал бы стабильность, а не поощрял и не создавал еще большую неустойчивость системы", - отметил эксперт. Собеседник указал на то, что Иран может дать серьезный отпор действиям Вашингтона, из-за чего под угрозой оказываются американские военные базы на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

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