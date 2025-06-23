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Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
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17:30 23.06.2025 (обновлено: 17:31 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024899223.html
Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану
Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану
Партнерство РФ и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:30:00+03:00
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россия
иран
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Партнерство РФ и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы с Ираном взаимодействуем по многим направлениям. Понятно, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся, в том числе сегодня, с учетом всех обстоятельств, с моей стороны, было бы безответственно", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, запрашивал ли Иран военную помощь у России."Хочу подчеркнуть, что наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо. Мы исходим из того, что Иран в сложившейся ситуации действует в рамках реализации права на самооборону. Это абсолютно легитимная и правильная подача", - добавил Рябков.
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россия, иран, в мире, сергей рябков, тегеран (город)
Россия, Иран, В мире, Сергей Рябков, Тегеран (город)
Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану

Рябков: раскрывать детали контактов России и Ирана было бы безответственно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Партнерство РФ и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы с Ираном взаимодействуем по многим направлениям. Понятно, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся, в том числе сегодня, с учетом всех обстоятельств, с моей стороны, было бы безответственно", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, запрашивал ли Иран военную помощь у России.
"Хочу подчеркнуть, что наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо. Мы исходим из того, что Иран в сложившейся ситуации действует в рамках реализации права на самооборону. Это абсолютно легитимная и правильная подача", - добавил Рябков.
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