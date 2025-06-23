https://ria.ru/20250623/iran-2024899223.html

Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану

Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану - РИА Новости, 23.06.2025

Рябков ответил на вопрос о военной помощи России Ирану

Партнерство РФ и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:30:00+03:00

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иран

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Партнерство РФ и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы с Ираном взаимодействуем по многим направлениям. Понятно, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся, в том числе сегодня, с учетом всех обстоятельств, с моей стороны, было бы безответственно", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, запрашивал ли Иран военную помощь у России."Хочу подчеркнуть, что наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо. Мы исходим из того, что Иран в сложившейся ситуации действует в рамках реализации права на самооборону. Это абсолютно легитимная и правильная подача", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20250623/aviaudary-2024876445.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, иран, в мире, сергей рябков, тегеран (город)