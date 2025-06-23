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УВКБ ООН начало готовится к возможному кризису с беженцами из Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
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16:47 23.06.2025 (обновлено: 16:56 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024883643.html
УВКБ ООН начало готовится к возможному кризису с беженцами из Ирана
УВКБ ООН начало готовится к возможному кризису с беженцами из Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
УВКБ ООН начало готовится к возможному кризису с беженцами из Ирана
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) уже готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи на случай кризиса с беженцами в Иране, заявил РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:47:00+03:00
2025-06-23T16:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) уже готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи на случай кризиса с беженцами в Иране, заявил РИА Новости официальный представитель организации Уильям Спиндлер."УВКБ внимательно следит за развитием ситуации и оценивает потенциальное воздействие на страны региона. УВКБ присутствует в Иране, Израиле и многих соседних странах и уже готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи в различные места, готовясь вмешаться в случае необходимости. Что касается финансирования наших программ в Иране, то наша потребность в финансировании на 2025 год составляет 140 миллионов долларов. К концу мая было получено только 14% из этой суммы", - ответил он на вопрос, готовится ли УВКБ к кризису с беженцами в Иране.Спиндлер добавил, что уже сообщалось о "значительных перемещениях" из Тегерана в другие районы Ирана, при этом некоторые люди предпочитали пересекать границу в соседние страны."Точно так же бомбардировки побудили людей в Израиле искать убежища в других частях страны или даже за границей", - отметил представитель УВКБ.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024877313.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, магатэ
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН, МАГАТЭ
УВКБ ООН начало готовится к возможному кризису с беженцами из Ирана

УВКБ ООН начало готовить гумпомощь на случай кризиса с беженцами из Ирана

© Фото : соцсетиДым после удара Ирана по Израилю
Дым после удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : соцсети
Дым после удара Ирана по Израилю. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) уже готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи на случай кризиса с беженцами в Иране, заявил РИА Новости официальный представитель организации Уильям Спиндлер.
"УВКБ внимательно следит за развитием ситуации и оценивает потенциальное воздействие на страны региона. УВКБ присутствует в Иране, Израиле и многих соседних странах и уже готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи в различные места, готовясь вмешаться в случае необходимости. Что касается финансирования наших программ в Иране, то наша потребность в финансировании на 2025 год составляет 140 миллионов долларов. К концу мая было получено только 14% из этой суммы", - ответил он на вопрос, готовится ли УВКБ к кризису с беженцами в Иране.
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Спиндлер добавил, что уже сообщалось о "значительных перемещениях" из Тегерана в другие районы Ирана, при этом некоторые люди предпочитали пересекать границу в соседние страны.
"Точно так же бомбардировки побудили людей в Израиле искать убежища в других частях страны или даже за границей", - отметил представитель УВКБ.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНМАГАТЭ
 
 
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