https://ria.ru/20250623/iran-2024836193.html
В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету
В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету - РИА Новости, 23.06.2025
В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету
В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету и по одному из зданий гостелерадиокомпании Ирана IRIB в Тегеране. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:58:00+03:00
2025-06-23T13:58:00+03:00
2025-06-23T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету и по одному из зданий гостелерадиокомпании Ирана IRIB в Тегеране. "Вопреки слухам, которые появились в соцсетях, никакой атаки на университет не было, ситуация спокойная и безопасная", - говорится в публикации в Telegram-канале университета имени Шахида Бехешти после сообщения агентства Mehr об израильской атаке. Также иранский телеканал Press TV назвал неточной информацию агентства ILNA о том, что одно из технических строений гостелерадиокомпании Ирана "Голос Исламской Республики Иран", отвечающую за трансляции ряда иранских телеканалов, подверглось удару со стороны Израиля на севере иранской столице .
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету
Иран опроверг сообщения об ударе Израиля по университету и зданию IRIB