https://ria.ru/20250623/iran-2024836193.html

В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету

В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету - РИА Новости, 23.06.2025

В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету

В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету и по одному из зданий гостелерадиокомпании Ирана IRIB в Тегеране. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:58:00+03:00

2025-06-23T13:58:00+03:00

2025-06-23T13:58:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Иране опровергли сообщения об ударе Израиля по университету и по одному из зданий гостелерадиокомпании Ирана IRIB в Тегеране. "Вопреки слухам, которые появились в соцсетях, никакой атаки на университет не было, ситуация спокойная и безопасная", - говорится в публикации в Telegram-канале университета имени Шахида Бехешти после сообщения агентства Mehr об израильской атаке. Также иранский телеканал Press TV назвал неточной информацию агентства ILNA о том, что одно из технических строений гостелерадиокомпании Ирана "Голос Исламской Республики Иран", отвечающую за трансляции ряда иранских телеканалов, подверглось удару со стороны Израиля на севере иранской столице .

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте