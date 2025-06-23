https://ria.ru/20250623/iran-2024817066.html

СМИ: Иран, вероятно, предупредит США о целях ответного удара

СМИ: Иран, вероятно, предупредит США о целях ответного удара - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ: Иран, вероятно, предупредит США о целях ответного удара

Иран, скорее всего, предупредит США о целях ответного удара, что поможет избежать жертв, а также позволит президенту США Дональду Трампу возможность... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:58:00+03:00

2025-06-23T12:58:00+03:00

2025-06-23T12:59:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

касем сулеймани

оон

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран, скорее всего, предупредит США о целях ответного удара, что поможет избежать жертв, а также позволит президенту США Дональду Трампу возможность урегулировать конфликт с Тегераном, считает автор агентства Блумберг Голнар Мотевалли. Похожим образом Тегеран предупредил Штаты о целях удара, который он нанес в ответ на убийство США генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. "Самым вероятным решением руководства Ирана будет телеграфированный ответ, при котором они скажут США, где и что они будут подвергать удару с вероятным избеганием жертв среди американцев, что даст Трампу возможность найти способ урегулировать кризис, а не обострять его", - пишет автор статьи. По мнению Мотевалли, Трамп затем сможет убедить Израиль прекратить удары по Ирану, что приведет к фактическому перемирию между всеми сторонами конфликта. При этом, как подчеркивает колумнист, даже если ответ Тегерана на удары США будет ограниченным и не приведет к эскалации, после нынешнего столкновения Тегеран станет еще более усердно развивать свою ядерную программу, что может заложить основу для конфликтов в будущем. Другой обозреватель агентства, бывший командующий войсками НАТО в Европе и отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. считает, что Тегеран может ответить на удары Штатов пусками немногочисленных ракет по американским базам на Ближнем Востоке, которые не нанесут им существенного ущерба, после чего Иран вернется к переговорам с США. Ставридис полагает, что Тегеран не станет давать жесткий ответ Штатам, так как будет считать такой подход слишком рискованным. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

https://ria.ru/20250623/agressiya-2024811269.html

https://ria.ru/20250623/iran-2024816804.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), касем сулеймани, оон, нато, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте