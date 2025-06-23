https://ria.ru/20250623/iran-2024777018.html
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ
Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:03:00+03:00
2025-06-23T11:03:00+03:00
2025-06-23T11:16:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023085825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43ae4c74ea5e0e8cca7a246bed480275.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения."Около 15 ракет было выпущено по территории Израиля (Ираном – ред.) за последний час. Зафиксированы падения двух снарядов: на севере и районе города Ашдод", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023085825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a75b58f2163b4506bc937dc989201ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ
В Израиле зафиксировали падение двух снарядов после выпуска Ираном 15 ракет