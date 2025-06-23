https://ria.ru/20250623/iran-2024777018.html

Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ

Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2025

Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ

Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:03:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения."Около 15 ракет было выпущено по территории Израиля (Ираном – ред.) за последний час. Зафиксированы падения двух снарядов: на севере и районе города Ашдод", - говорится в сообщении.

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран