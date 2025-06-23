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Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
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11:03 23.06.2025 (обновлено: 11:16 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024777018.html
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2025
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ
Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:03:00+03:00
2025-06-23T11:16:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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иран
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения."Около 15 ракет было выпущено по территории Израиля (Ираном – ред.) за последний час. Зафиксированы падения двух снарядов: на севере и районе города Ашдод", - говорится в сообщении.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран
Иран выпустил по Израилю около 15 ракет, сообщили СМИ

В Израиле зафиксировали падение двух снарядов после выпуска Ираном 15 ракет

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО
Работа израильской системы ПРО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Порядка 15 ракет было выпущено Ираном по территории Израиля, также были зафиксированы падения двух снарядов на севере страны, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения.
"Около 15 ракет было выпущено по территории Израиля (Ираном – ред.) за последний час. Зафиксированы падения двух снарядов: на севере и районе города Ашдод", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИран
 
 
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