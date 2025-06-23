https://ria.ru/20250623/iran-2024775176.html

ЕС может восстановить санкции против Ирана, заявила Каллас

ЕС может восстановить санкции против Ирана, заявила Каллас - РИА Новости, 23.06.2025

ЕС может восстановить санкции против Ирана, заявила Каллас

ЕС может восстановить санкции против Ирана в случае отсутствия договоренности по ядерному досье, заявила перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:59:00+03:00

2025-06-23T10:59:00+03:00

2025-06-23T11:04:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС может восстановить санкции против Ирана в случае отсутствия договоренности по ядерному досье, заявила перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества главный дипломат Евросоюза Кая Каллас."В рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) у нас есть действующие обязательства. У нас есть механизм быстрого реагирования, который заключается в восстановлении всех санкций, если не будет улучшений. И, конечно, это означает, что… если все согласны, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, мы должны работать в этом направлении", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие следующие шаги рассматривает ЕС в случае отказа Ирана от сотрудничества по урегулированию вопроса с ядерным досье.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.Переговоры в рамках СВПД проходили при координации ЕС, но не увенчались успехом.

https://ria.ru/20250620/iran-2024079192.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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евросоюз, иран, в мире, брюссель, великобритания, кайя каллас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте