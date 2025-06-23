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В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас - РИА Новости, 23.06.2025
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10:59 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024774976.html
В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас
В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас - РИА Новости, 23.06.2025
В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас
Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:59:00+03:00
2025-06-23T10:59:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Евросоюз всегда выступал за дипломатию. Мы провели переговоры с иранским министром в пятницу. Иран был открыт для обсуждения ядерных тем и более широких вопросов безопасности, которые касаются Европы. Определенно мы должны продолжать это (обсуждение – ред.), потому что в результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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в мире, иран, европа, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Иран, Европа, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас

Каллас: главы МИД ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Евросоюз всегда выступал за дипломатию. Мы провели переговоры с иранским министром в пятницу. Иран был открыт для обсуждения ядерных тем и более широких вопросов безопасности, которые касаются Европы. Определенно мы должны продолжать это (обсуждение – ред.), потому что в результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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В миреИранЕвропаКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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