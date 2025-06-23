https://ria.ru/20250623/iran-2024774976.html

В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас

В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас - РИА Новости, 23.06.2025

В ЕС настроены на дипломатическое решение по Ирану, заявила Каллас

Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:59:00+03:00

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2025-06-23T10:59:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Министры иностранных дел обсудят в понедельник Иран, они настроены на дипломатическое решение, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Евросоюз всегда выступал за дипломатию. Мы провели переговоры с иранским министром в пятницу. Иран был открыт для обсуждения ядерных тем и более широких вопросов безопасности, которые касаются Европы. Определенно мы должны продолжать это (обсуждение – ред.), потому что в результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

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