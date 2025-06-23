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МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США - РИА Новости, 23.06.2025
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10:47 23.06.2025 (обновлено: 11:26 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024771076.html
МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США
МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США - РИА Новости, 23.06.2025
МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США
Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:47:00+03:00
2025-06-23T11:26:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."У нас давние дружеские отношения... Безусловно, события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене. Также мы являемся странами, у которых есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона", - сказал он в ходе брифинга.Багаи добавил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи для обсуждения развития ситуации на Ближнем Востоке имеет важное значение.По его словам, Иран не находился в состоянии войны с США, вступление Вашингтона в ирано-израильский конфликт, добавил он, не имеет оправдания. Багаи также добавил, что удары США по ядерным объектам Ирана нанесли значимый ущерб авторитету и положению США.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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в мире, оон, аббас аракчи, иран, россия, ближний восток
В мире, ООН, Аббас Аракчи, Иран, Россия, Ближний Восток
МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после ударов США

МИД: Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль после ударов США по Ирану

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"У нас давние дружеские отношения... Безусловно, события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене. Также мы являемся странами, у которых есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона", - сказал он в ходе брифинга.
Багаи добавил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи для обсуждения развития ситуации на Ближнем Востоке имеет важное значение.
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По его словам, Иран не находился в состоянии войны с США, вступление Вашингтона в ирано-израильский конфликт, добавил он, не имеет оправдания. Багаи также добавил, что удары США по ядерным объектам Ирана нанесли значимый ущерб авторитету и положению США.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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