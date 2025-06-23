https://ria.ru/20250623/iran-2024769585.html

Иранский парламент может приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Иранский парламент может приостановить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 23.06.2025

Иранский парламент может приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Иранский парламент собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за ее... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:40:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иранский парламент собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за ее политизированной позиции, заявил в понедельник председатель парламента Мохаммад Багер Калибаф."Мы в парламенте собираемся принять законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока у нас не появятся объективные гарантии профессионального поведения этой международной организации.Он отметил, что Иран не собирается разрабатывать ядерную программу "немирного характера", однако, как сказал Галибаф, мировое сообщество увидело, что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и "превратилось в политический инструмент".США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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