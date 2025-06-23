https://ria.ru/20250623/iran-2024768009.html

Иран угрожал США активизацией террористических ячеек, пишут СМИ

Иран угрожал США активизацией террористических ячеек, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025

Иран угрожал США активизацией террористических ячеек, пишут СМИ

Телеканал NBC со ссылкой на источники утверждает, что Иран перед ударами США по стране направил американскому президенту Дональду Трампу послание с угрозой... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:33:00+03:00

2025-06-23T10:33:00+03:00

2025-06-23T10:33:00+03:00

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на источники утверждает, что Иран перед ударами США по стране направил американскому президенту Дональду Трампу послание с угрозой активизации в Соединенных Штатах спящих ячеек, которые могут совершать террористические акты, в случае атаки на Иран. "Иран отправил Трампу коммюнике в предшествующие ударам по его ядерным объектам вчера ночью дни, угрожая активировать спящие террористические ячейки внутри Соединенных Штатов, в в случае, если он подвергнется нападению", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что послание было передано Трампу через посредника на саммите G7 в Канаде, который он покинул досрочно. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

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