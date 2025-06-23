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Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim - РИА Новости, 23.06.2025
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10:12 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024760776.html
Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim
Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim - РИА Новости, 23.06.2025
Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim
Десять военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в результате атаки Израиля в центральной части исламской... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:12:00+03:00
2025-06-23T10:12:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Десять военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в результате атаки Израиля в центральной части исламской республики в воскресенье, сообщило агентство Tasnim. "После полудня в воскресенье в результате атаки с воздуха сионистского режима на два района провинции Йезд десять человек погибли и ещё несколько пострадали из числа военных КСИР", - написало агентство.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, иран, израиль, йезд, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Йезд, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim

Tasnim: десять военных КСИР погибли при атаке Израиля в центральной части Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Десять военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в результате атаки Израиля в центральной части исламской республики в воскресенье, сообщило агентство Tasnim.
"После полудня в воскресенье в результате атаки с воздуха сионистского режима на два района провинции Йезд десять человек погибли и ещё несколько пострадали из числа военных КСИР", - написало агентство.
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В миреИранИзраильЙездВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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