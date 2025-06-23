https://ria.ru/20250623/iran-2024760776.html

Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim

Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim - РИА Новости, 23.06.2025

Десять военных КСИР погибли при израильской атаке, пишет Tasnim

Десять военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в результате атаки Израиля в центральной части исламской... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:12:00+03:00

2025-06-23T10:12:00+03:00

2025-06-23T10:12:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Десять военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в результате атаки Израиля в центральной части исламской республики в воскресенье, сообщило агентство Tasnim. "После полудня в воскресенье в результате атаки с воздуха сионистского режима на два района провинции Йезд десять человек погибли и ещё несколько пострадали из числа военных КСИР", - написало агентство.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, иран, израиль, йезд, война израиля и ирана: последние новости о конфликте