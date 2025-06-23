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Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана

Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 23.06.2025

Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана

Иран ценит позицию РФ по текущей эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:33:00+03:00

2025-06-23T08:33:00+03:00

2025-06-23T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран ценит позицию РФ по текущей эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Между Ираном и Россией всегда проходили консультации, по каждому вопросу мы общались и работали, согласовывая свои позиции. Сейчас особые обстоятельства в регионе требуют, чтобы наши позиции были более выверенными, серьезными и близкими", - сказал Аракчи, заявление которого было опубликовано в его Telegram-канале."Мы ценим позицию РФ, осудившую самым решительным образом нападение", - добавил министр.Он также сообщил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с угрозами на Ближнем Востоке, в том числе нападение Израиля и США на Иран."У нас с Россией общие озабоченности и противники. У нас общие убеждения, мы проводим тесные консультации для противодействия общим вызовам и угрозам. Именно такие (консультации - ред.) будут проведены в понедельник на встрече с президентом РФ ", - добавил иранский министр.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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