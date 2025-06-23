Рейтинг@Mail.ru
Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 23.06.2025 (обновлено: 08:49 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024742765.html
Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана
Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана
Иран ценит позицию РФ по текущей эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:33:00+03:00
2025-06-23T08:49:00+03:00
в мире
аббас аракчи
иран
сша
цены на нефть
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран ценит позицию РФ по текущей эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Между Ираном и Россией всегда проходили консультации, по каждому вопросу мы общались и работали, согласовывая свои позиции. Сейчас особые обстоятельства в регионе требуют, чтобы наши позиции были более выверенными, серьезными и близкими", - сказал Аракчи, заявление которого было опубликовано в его Telegram-канале."Мы ценим позицию РФ, осудившую самым решительным образом нападение", - добавил министр.Он также сообщил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с угрозами на Ближнем Востоке, в том числе нападение Израиля и США на Иран."У нас с Россией общие озабоченности и противники. У нас общие убеждения, мы проводим тесные консультации для противодействия общим вызовам и угрозам. Именно такие (консультации - ред.) будут проведены в понедельник на встрече с президентом РФ ", - добавил иранский министр.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
https://ria.ru/20250623/neft-2024742159.html
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
иран
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аббас аракчи, иран, сша, цены на нефть, россия, владимир путин, дональд трамп, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Аббас Аракчи, Иран, США, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Москва и Тегеран координируют позиции, заявил глава МИД Ирана

МИД Ирана: Тегеран ценит заявления Москвы, осудившей эскалацию конфликта

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран ценит позицию РФ по текущей эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Между Ираном и Россией всегда проходили консультации, по каждому вопросу мы общались и работали, согласовывая свои позиции. Сейчас особые обстоятельства в регионе требуют, чтобы наши позиции были более выверенными, серьезными и близкими", - сказал Аракчи, заявление которого было опубликовано в его Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
"Мы ценим позицию РФ, осудившую самым решительным образом нападение", - добавил министр.
Он также сообщил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с угрозами на Ближнем Востоке, в том числе нападение Израиля и США на Иран.
"У нас с Россией общие озабоченности и противники. У нас общие убеждения, мы проводим тесные консультации для противодействия общим вызовам и угрозам. Именно такие (консультации - ред.) будут проведены в понедельник на встрече с президентом РФ ", - добавил иранский министр.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Нефть дорожает после ударов США по Ирану
08:27
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
Вчера, 15:18
 
В миреАббас АракчиИранСШАЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинДональд ТрампМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала