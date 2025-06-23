https://ria.ru/20250623/iran-2024735855.html

Иран имеет право развивать атомные технологии, заявил китайский эксперт

Иран имеет право развивать атомные технологии, заявил китайский эксперт - РИА Новости, 23.06.2025

Иран имеет право развивать атомные технологии, заявил китайский эксперт

Иран имеет законное и неотъемлемое право развивать атомные технологии, пока это делается в мирных целях, и не должен подвергаться санкциям или нападкам, заявил... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:45:00+03:00

2025-06-23T06:45:00+03:00

2025-06-23T06:45:00+03:00

в мире

иран

сша

саудовская аравия

дональд трамп

аббас аракчи

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022626925_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_2df4a5f7a5eae9eb8171e1c382c411d5.jpg

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Иран имеет законное и неотъемлемое право развивать атомные технологии, пока это делается в мирных целях, и не должен подвергаться санкциям или нападкам, заявил РИА Новости научный сотрудник исследовательского института реформ и развития Китайской международной трастовой и инвестиционной корпорации (CITIC) Чжэн Тинъин. "Согласно международному праву и соответствующим международным конвенциям, Иран имеет законное и неотъемлемое право на мирное использование атомной и ядерной энергии", - заявил Чжэн Тинъин. Он отметил, что некоторые люди полагают, что у Ирана имеются огромные запасы нефти и природного газа, поэтому у него нет необходимости развивать атомную энергетику, и что развитие атомной энергетики — это всего лишь прикрытие для Ирана, чтобы разрабатывать ядерное оружие. "Но на самом деле ядерные технологии могут применяться во многих областях, таких как медицинские исследования и пищевая промышленность, это не только в вопрос энергетики. Поэтому развитие Ираном атомной науки и технологий, пока они не используются для производства ядерного оружия, является полностью обоснованным и законным, и не должно подвергаться никаким санкциям или нападкам", - указал он. При этом, отметил аналитик, крупные страны с богатыми запасами нефти и природного газа по всему миру, такие как Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Казахстан и другие, также обеспокоены тем, что по мере быстрого развития новых технологий генерации энергии, например, генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей, ветроэнергетика и атомная энергетика, стоимость этих новых источников энергии постоянно падает, при этом из года в год снижается незаменимость нефти и природного газа. "Эти нефтегазовые державы вынуждены размышлять о том, как выжить в постнефтяную эпоху. Это также важная причина, по которой традиционные энергетические державы уделяют пристальное внимание технологиям атомной энергетики. Они также надеются внести свой вклад и разделить долю будущего рынка ядерной энергетики", - подчеркнул он. Поэтому, как отметил эксперт, необходимо быть более рациональными, объективными и беспристрастными, рассматривая мотивацию Ирана развивать ядерную энергетику в мирных целях. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/nebenzya-2024707756.html

https://ria.ru/20250623/ssha-2024716459.html

https://ria.ru/20250622/iran-2024712921.html

https://ria.ru/20250622/rossija-2024698873.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

иран

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, саудовская аравия, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте