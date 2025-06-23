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США нарочно сорвали переговоры с Ираном, заявил американский ученый - РИА Новости, 23.06.2025
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03:07 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024726666.html
США нарочно сорвали переговоры с Ираном, заявил американский ученый
США нарочно сорвали переговоры с Ираном, заявил американский ученый - РИА Новости, 23.06.2025
США нарочно сорвали переговоры с Ираном, заявил американский ученый
США изначально не планировали вести честные переговоры с Ираном и выдвинули заведомо неприемлемые условия, такие как полный отказ от обогащения урана, что... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:07:00+03:00
2025-06-23T03:07:00+03:00
в мире
иран
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тегеран (город)
дональд трамп
питер кузник
аббас аракчи
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США изначально не планировали вести честные переговоры с Ираном и выдвинули заведомо неприемлемые условия, такие как полный отказ от обогащения урана, что изначально было неприемлемо для Тегерана, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Удары (президента США Дональда - ред.) Трампа положили конец переговорам между США и Ираном, по крайней мере, на данный момент. Он изначально не планировал вести честные переговоры. Трамп потребовал полного отказа от обогащения (урана - ред.), прекрасно зная, что для Ирана это неприемлемо. Как участник ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.), Иран имеет право на обогащение урана. Иран был готов отказаться от своей ядерной программы и отправить обогащённый уран в Россию. Но Трамп не хотел соглашения — он хотел победы, лучше сделки, чем у (экс-президента США Барака - ред.) Обамы", — отметил эксперт. По словам Кузника, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое проводило сотни инспекций в Иране, неоднократно подтверждало выполнение иранской стороной условий ядерной сделки. "Трамп и (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху знали, что Иран не строит бомбу и готов обсуждать полный отказ от ядерного оружия. Но они хотели бомбить. И сделали это вопреки международному праву и вызвав возмущение во всём мире", — подчеркнул американский профессор. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/iran-2024718001.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, питер кузник, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Питер Кузник, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США нарочно сорвали переговоры с Ираном, заявил американский ученый

Профессор Кузник: США не планировали вести честные переговоры с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США изначально не планировали вести честные переговоры с Ираном и выдвинули заведомо неприемлемые условия, такие как полный отказ от обогащения урана, что изначально было неприемлемо для Тегерана, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Удары (президента США Дональда - ред.) Трампа положили конец переговорам между США и Ираном, по крайней мере, на данный момент. Он изначально не планировал вести честные переговоры. Трамп потребовал полного отказа от обогащения (урана - ред.), прекрасно зная, что для Ирана это неприемлемо. Как участник ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.), Иран имеет право на обогащение урана. Иран был готов отказаться от своей ядерной программы и отправить обогащённый уран в Россию. Но Трамп не хотел соглашения — он хотел победы, лучше сделки, чем у (экс-президента США Барака - ред.) Обамы", — отметил эксперт.
Акция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Стармер и Трамп обсудили необходимость возвращения Ирана в переговоры
01:12
По словам Кузника, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое проводило сотни инспекций в Иране, неоднократно подтверждало выполнение иранской стороной условий ядерной сделки.
"Трамп и (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху знали, что Иран не строит бомбу и готов обсуждать полный отказ от ядерного оружия. Но они хотели бомбить. И сделали это вопреки международному праву и вызвав возмущение во всём мире", — подчеркнул американский профессор.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Удар по ядерному комплексу в Араке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран оставляет за собой право на защиту от атак США, заявил постпред
Вчера, 23:58
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
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США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом, заявил постпред
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
 
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