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В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными

В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными - РИА Новости, 23.06.2025

В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными

Удары США по ядерным объектам Ирана являются незаконными с точки зрения международного права и противоречат американской конституции и ДНЯО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:41:00+03:00

2025-06-23T02:41:00+03:00

2025-06-23T02:41:00+03:00

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ГААГА, 23 июн - РИА Новости. Удары США по ядерным объектам Ирана являются незаконными с точки зрения международного права и противоречат американской конституции и ДНЯО, заявил РИА Новости нидерландский политический активист движения De Nieuwe Vredesbeweging ("Новое движение за мир") и бывший советник по вопросам обороны фракции Социалистической партии (SP) в парламенте Нидерландов Гвидо ван Леймпут. "Эти удары незаконны с точки зрения международного права. Они не имеют мандата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они противоречат американской конституции. Они идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. А также эти удары очень опасны", - заявил ван Леймпут. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, нидерланды, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте