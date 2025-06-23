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В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными - РИА Новости, 23.06.2025
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02:41 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024725274.html
В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными
В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными - РИА Новости, 23.06.2025
В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными
Удары США по ядерным объектам Ирана являются незаконными с точки зрения международного права и противоречат американской конституции и ДНЯО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:41:00+03:00
2025-06-23T02:41:00+03:00
в мире
иран
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аббас аракчи
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ГААГА, 23 июн - РИА Новости. Удары США по ядерным объектам Ирана являются незаконными с точки зрения международного права и противоречат американской конституции и ДНЯО, заявил РИА Новости нидерландский политический активист движения De Nieuwe Vredesbeweging ("Новое движение за мир") и бывший советник по вопросам обороны фракции Социалистической партии (SP) в парламенте Нидерландов Гвидо ван Леймпут. "Эти удары незаконны с точки зрения международного права. Они не имеют мандата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они противоречат американской конституции. Они идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. А также эти удары очень опасны", - заявил ван Леймпут. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
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в мире, иран, сша, нидерланды, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Нидерланды, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Нидерландах назвали удары США по Ирану незаконными

Нидерландский активист ван Леймпут назвал удары США по Ирану незаконными

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране. Архивное фото
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ГААГА, 23 июн - РИА Новости. Удары США по ядерным объектам Ирана являются незаконными с точки зрения международного права и противоречат американской конституции и ДНЯО, заявил РИА Новости нидерландский политический активист движения De Nieuwe Vredesbeweging ("Новое движение за мир") и бывший советник по вопросам обороны фракции Социалистической партии (SP) в парламенте Нидерландов Гвидо ван Леймпут.
"Эти удары незаконны с точки зрения международного права. Они не имеют мандата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Они противоречат американской конституции. Они идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. А также эти удары очень опасны", - заявил ван Леймпут.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
Вчера, 05:52
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле уничтожил Трамп ударом по Ирану
Вчера, 08:48
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
 
В миреИранСШАНидерландыДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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