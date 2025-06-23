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Запад стремится окружить Россию, сменив власть в Иране, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2025
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02:39 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/iran-2024724999.html
Запад стремится окружить Россию, сменив власть в Иране, заявил эксперт
Запад стремится окружить Россию, сменив власть в Иране, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2025
Запад стремится окружить Россию, сменив власть в Иране, заявил эксперт
Западные страны пытаются сменить власть в Иране, стремясь окружить Россию и реализовать свой проект, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:39:00+03:00
2025-06-23T02:39:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
айдын сезер
биньямин нетаньяху
дональд трамп
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СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются сменить власть в Иране, стремясь окружить Россию и реализовать свой проект, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Сезер напомнил о выступлении израильского премьера Биньямина Нетаньяху 30 сентября 2024 года, когда он в обращении к гражданам Ирана заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать. Назвав руководителей Ирана "тиранами", он обвинил их в разжигании "бесполезных войн по всему Ближнему Востоку" вместо того, чтобы использовать эти деньги на гражданские нужды. "Важно помнить об этом заявлении Нетаньяху... Потенциальная смена власти в Иране будет означать начало эксплуатации его энергоресурсов западными компаниями, которые будут торговать ими на мировых рынках. Иран - страна богатая, поэтому для Запада она станет еще одним рынком. Но есть и другие причины, почему Запад хочет смены власти в Иране. Первая – западным странам необходимо окружить Россию со стороны Закавказья. Новые власти Ирана в этом случае будут поддерживать отношения с Россией в той степени, в которой им позволят это западные чиновники", - заявил эксперт. Вторая причина, по его словам, стремление Запада подчинить себе поток энергоресурсов как из Ирана, так и из Центральной Азии, который идет в сторону Китая. "Можно сказать, что для поставок энергоресурсов КНР звенит тревожный звонок", - пояснил Сезер. По его мнению, в краткосрочной перспективе истинная угроза маячит перед Россией, так как Запад мечтает реализовать свой большой проект в Центральной Азии, а Иран в этом контексте важен со стратегической точки зрения. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024716459.html
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в мире, иран, сша, россия, айдын сезер, биньямин нетаньяху, дональд трамп, оон, магатэ
В мире, Иран, США, Россия, Айдын Сезер, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ
Запад стремится окружить Россию, сменив власть в Иране, заявил эксперт

Экс-торгпред Турции Сезер: Запад хочет окружить Россию, сменив власть в Иране

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Стоп-кадр с видео
Акция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Акция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Стоп-кадр с видео. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июн - РИА Новости. Западные страны пытаются сменить власть в Иране, стремясь окружить Россию и реализовать свой проект, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Сезер напомнил о выступлении израильского премьера Биньямина Нетаньяху 30 сентября 2024 года, когда он в обращении к гражданам Ирана заявил, что их страна станет "окончательно свободна" гораздо раньше, чем принято считать. Назвав руководителей Ирана "тиранами", он обвинил их в разжигании "бесполезных войн по всему Ближнему Востоку" вместо того, чтобы использовать эти деньги на гражданские нужды.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом, заявил постпред
00:47
"Важно помнить об этом заявлении Нетаньяху... Потенциальная смена власти в Иране будет означать начало эксплуатации его энергоресурсов западными компаниями, которые будут торговать ими на мировых рынках. Иран - страна богатая, поэтому для Запада она станет еще одним рынком. Но есть и другие причины, почему Запад хочет смены власти в Иране. Первая – западным странам необходимо окружить Россию со стороны Закавказья. Новые власти Ирана в этом случае будут поддерживать отношения с Россией в той степени, в которой им позволят это западные чиновники", - заявил эксперт.
Вторая причина, по его словам, стремление Запада подчинить себе поток энергоресурсов как из Ирана, так и из Центральной Азии, который идет в сторону Китая.
"Можно сказать, что для поставок энергоресурсов КНР звенит тревожный звонок", - пояснил Сезер.
По его мнению, в краткосрочной перспективе истинная угроза маячит перед Россией, так как Запад мечтает реализовать свой большой проект в Центральной Азии, а Иран в этом контексте важен со стратегической точки зрения.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран призвал СБ ООН принять меры против США и Израиля
00:32
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
 
В миреИранСШАРоссияАйдын СезерБиньямин НетаньяхуДональд ТрампООНМАГАТЭ
 
 
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