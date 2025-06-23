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Поддерживаемые Ираном формирования готовятся атаковать базы США, пишут СМИ

Поддерживаемые Ираном формирования готовятся атаковать базы США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2025

Поддерживаемые Ираном формирования готовятся атаковать базы США, пишут СМИ

Поддерживаемые Ираном вооруженные формирования готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и, возможно, Сирии, утверждает американская газета New York РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:01:00+03:00

2025-06-23T02:01:00+03:00

2025-06-23T02:01:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Поддерживаемые Ираном вооруженные формирования готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и, возможно, Сирии, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на американских военных и сотрудников разведки. "Американские военные и сотрудники разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном вооруженные формирования готовятся атаковать базы США в Ираке и, возможно, в Сирии в ответ на удары США по Ирану", - говорится в материале издания. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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