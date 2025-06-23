https://ria.ru/20250623/iran-2024719743.html

СМИ назвали удары США по Ирану рискованной авантюрой

СМИ назвали удары США по Ирану рискованной авантюрой - РИА Новости, 23.06.2025

СМИ назвали удары США по Ирану рискованной авантюрой

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung назвала удары США по ядерным объектам Ирана рискованной военной авантюрой, подчеркнув, что достижение исторической... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:37:00+03:00

2025-06-23T01:37:00+03:00

2025-06-23T01:37:00+03:00

в мире

сша

иран

ирак

дональд трамп

биньямин нетаньяху

джордж буш (младший)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023951166_39:0:963:520_1920x0_80_0_0_0b68c823e203f75e580e255c83d063c0.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung назвала удары США по ядерным объектам Ирана рискованной военной авантюрой, подчеркнув, что достижение исторической победы, на которую надеется президент США Дональд Трамп, сомнительно. "Спустя 22 года после вторжения в Ирак США снова ввязались в военную авантюру на Ближнем Востоке… Президент Трамп надеется, что благодаря хирургически точному удару ему удастся добиться исторической победы... Удастся ли это – сомнительно", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что динамику войны определяют в значительной степени не американцы, а их союзник в лице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Также, обращаясь к истории, издание подчеркивает, что преждевременное заявление экс-президента США Джорджа Буша-младшего о победе после завоевания Багдада вошло в историю как крупная ошибка. "Хороший сценарий трудно себе представить", - пишет газета. Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что для якобы уничтожения ядерной программы Ирана и вовсе будет необходимо задействовать наземные войска. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

сша

иран

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, ирак, дональд трамп, биньямин нетаньяху, джордж буш (младший), оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте