Стармер и Трамп обсудили необходимость возвращения Ирана в переговоры
Премьеры Британии и США обсудили возвращение Ирана в переговорный процесс
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Стоп-кадр с видео
Акция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Стоп-кадр с видео. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в воскресенье обсудили необходимость возвращения Ирана в переговорный процесс, следует из заявления офиса британского премьера.
"Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили, что ядерная программа Ирана представляет серьезный риск для международной безопасности. Они обсудили необходимость скорейшего возвращения Ирана за стол переговоров и достижения прогресса в прочном урегулировании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.