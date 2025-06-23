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Иран атаковал американскую базу в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
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21:08 23.06.2025 (обновлено: 21:52 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran--2024960927.html
Иран атаковал американскую базу в Катаре
Иран атаковал американскую базу в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
Иран атаковал американскую базу в Катаре
Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:08:00+03:00
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в мире
катар
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сша
министерство обороны сша
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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Паника на улицах Катара во время иранской атаки
Паника на улицах Катара во время иранской ответной атаки на военную базу США. В каком именно городе снято, не уточняется.
2025-06-23T21:08
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PT0M04S
Министр обороны Пакистана об ударах США по Ирану
Удары США совершенно неоправданны, Иран не является ядерной державой и не стремится к этому, заявил министр обороны Пакистана РИА Новости
2025-06-23T21:08
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PT0M20S
Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
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60
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в мире, катар, иран, сша, министерство обороны сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Катар, Иран, США, Министерство обороны США, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

Иран атаковал американскую базу в Катаре

Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре.

Это крупнейшая на Ближнем Востоке авиабаза США. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).

  • Операция носит название "Хорошая весть о победе", Тегеран проводит ее против баз Соединенных Штатов в Катаре и Ираке, передает агентство Tasnim.
  • Иран осуществил ракетную атаку против базы Аль-Удейд в ответ на американские удары по исламской республике.

США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
  • ВС Ирана сообщили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
  • Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам.
  • Иран скоординировал ракетный удар по базе Соединенных Штатов с властями Катара и заранее предупредил о нем, чтобы избежать жертв, сообщила NYT со ссылкой на чиновников.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала, передает Reuters.
  • Тегеран не атаковал Катар как государство, целью была исключительно база США, уточнил источник в сфере безопасности Ирана.
  • Сильные взрывы раздались в катарской столице Дохе и ее пригородах.
  • Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре.
  • Катар решительно осудил удары по базе США в пригороде Дохи.
  • В Совбезе Ирана заверили, что они не представляют угрозы для эмирата, Тегеран надеется сохранить теплые отношения с Дохой. Там назвали атаку успешной.
  • Доха оставляет за собой право ответа на действия Ирана.
  • ОАЭ осудили атаку Тегерана.
  • Катарские системы ПВО смогли отбить атаку на базу США Аль-Удейд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
Вчера, 08:00
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • По предварительным оценкам, они не попали по целям, утверждает CNN со ссылкой на американского чиновника.
  • Дональд Трамп не хочет активизации боевых действий на Ближнем Востоке, но готов усилить участие Соединенных Штатов, если потребуется, утверждает CNN со ссылкой на чиновника.
  • Иранский Press TV утверждает, что по меньшей мере три ракеты поразили базу в Катаре.
  • Посольство США в Катаре призвало американцев укрыться в убежищах.
  • Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым и заявил, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия для "мира и стабильности" на Ближнем Востоке.
  • Российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть граждан из стран в зоне конфликта Ирана и Израиля.
 
В миреКатарИранСШАМинистерство обороны СШАФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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