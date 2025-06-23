Иран атаковал американскую базу в Катаре
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре.
Это крупнейшая на Ближнем Востоке авиабаза США. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).
США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
- ВС Ирана сообщили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
- Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам.
- Иран скоординировал ракетный удар по базе Соединенных Штатов с властями Катара и заранее предупредил о нем, чтобы избежать жертв, сообщила NYT со ссылкой на чиновников.
- Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала, передает Reuters.
- Тегеран не атаковал Катар как государство, целью была исключительно база США, уточнил источник в сфере безопасности Ирана.
- Сильные взрывы раздались в катарской столице Дохе и ее пригородах.
- Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре.
- Катар решительно осудил удары по базе США в пригороде Дохи.
- В Совбезе Ирана заверили, что они не представляют угрозы для эмирата, Тегеран надеется сохранить теплые отношения с Дохой. Там назвали атаку успешной.
- Доха оставляет за собой право ответа на действия Ирана.
- ОАЭ осудили атаку Тегерана.
- Катарские системы ПВО смогли отбить атаку на базу США Аль-Удейд.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
- По предварительным оценкам, они не попали по целям, утверждает CNN со ссылкой на американского чиновника.
- Дональд Трамп не хочет активизации боевых действий на Ближнем Востоке, но готов усилить участие Соединенных Штатов, если потребуется, утверждает CNN со ссылкой на чиновника.
- Иранский Press TV утверждает, что по меньшей мере три ракеты поразили базу в Катаре.
- Посольство США в Катаре призвало американцев укрыться в убежищах.
- Министр обороны Ирана Амир Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым и заявил, что Тегеран и Москва могут предпринять усилия для "мира и стабильности" на Ближнем Востоке.
- Российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть граждан из стран в зоне конфликта Ирана и Израиля.