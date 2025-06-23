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Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии - РИА Новости, 23.06.2025
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23:45 23.06.2025 (обновлено: 23:47 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/hamenei-2024976794.html
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии - РИА Новости, 23.06.2025
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после ударов Тегерана по базе США в ответ на американские удары по ядерным объектам, опубликовал выдержки из своего старого... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:45:00+03:00
2025-06-23T23:47:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
али хаменеи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после ударов Тегерана по базе США в ответ на американские удары по ядерным объектам, опубликовал выдержки из своего старого выступления, в котором заявил, что Иран не потерпит атак в свой адрес. &quot;Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале Хаменеи.Эти слова он произнес 18 июня, когда над Ираном нависала угроза удара со стороны США, который они нанесли по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. Новый пост со старыми словами он сопроводил хештегом "Хорошая весть о победе" - так Иран назвал свою ракетную операцию против американской базы "Аль-Удейд" в Катаре. Ниже к старому посту он подчеркнул, что действия вооруженных сил Ирана - это ответ на удары США против ядерных объектов страны.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии

Хаменеи после ударов Ирана по базе США заявил, что Тегеран не потерпит агрессии

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после ударов Тегерана по базе США в ответ на американские удары по ядерным объектам, опубликовал выдержки из своего старого выступления, в котором заявил, что Иран не потерпит атак в свой адрес.
«

"Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хаменеи.

Эти слова он произнес 18 июня, когда над Ираном нависала угроза удара со стороны США, который они нанесли по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.
Новый пост со старыми словами он сопроводил хештегом "Хорошая весть о победе" - так Иран назвал свою ракетную операцию против американской базы "Аль-Удейд" в Катаре.
Ниже к старому посту он подчеркнул, что действия вооруженных сил Ирана - это ответ на удары США против ядерных объектов страны.
Работа ПВО в столице Катара - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Вчера, 19:49
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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