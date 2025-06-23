https://ria.ru/20250623/hamenei-2024976794.html
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии - РИА Новости, 23.06.2025
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после ударов Тегерана по базе США в ответ на американские удары по ядерным объектам, опубликовал выдержки из своего старого... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:45:00+03:00
2025-06-23T23:45:00+03:00
2025-06-23T23:47:00+03:00
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удар сша по ядерным объектам в иране
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после ударов Тегерана по базе США в ответ на американские удары по ядерным объектам, опубликовал выдержки из своего старого выступления, в котором заявил, что Иран не потерпит атак в свой адрес. "Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хаменеи.Эти слова он произнес 18 июня, когда над Ираном нависала угроза удара со стороны США, который они нанесли по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. Новый пост со старыми словами он сопроводил хештегом "Хорошая весть о победе" - так Иран назвал свою ракетную операцию против американской базы "Аль-Удейд" в Катаре. Ниже к старому посту он подчеркнул, что действия вооруженных сил Ирана - это ответ на удары США против ядерных объектов страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии
Хаменеи после ударов Ирана по базе США заявил, что Тегеран не потерпит агрессии