https://ria.ru/20250623/hamenei-2024976794.html

Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии

Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии - РИА Новости, 23.06.2025

Хаменеи заявил, что Тегеран не потерпит агрессии

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после ударов Тегерана по базе США в ответ на американские удары по ядерным объектам, опубликовал выдержки из своего старого... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:45:00+03:00

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2025-06-23T23:47:00+03:00

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удар сша по ядерным объектам в иране

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи после ударов Тегерана по базе США в ответ на американские удары по ядерным объектам, опубликовал выдержки из своего старого выступления, в котором заявил, что Иран не потерпит атак в свой адрес. "Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хаменеи.Эти слова он произнес 18 июня, когда над Ираном нависала угроза удара со стороны США, который они нанесли по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. Новый пост со старыми словами он сопроводил хештегом "Хорошая весть о победе" - так Иран назвал свою ракетную операцию против американской базы "Аль-Удейд" в Катаре. Ниже к старому посту он подчеркнул, что действия вооруженных сил Ирана - это ответ на удары США против ядерных объектов страны.

https://ria.ru/20250623/iran-2024941807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране