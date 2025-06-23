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Рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня - РИА Новости, 23.06.2025
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13:08 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/gutsul-2024821678.html
Рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня
Рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня - РИА Новости, 23.06.2025
Рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня
Заседание Апелляционной палаты Кишинева по обжалованию продления домашнего ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул перенесено на 25 июня, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:08:00+03:00
2025-06-23T13:08:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
гагаузия
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по обжалованию продления домашнего ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул перенесено на 25 июня, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд 11 июня принял решение о его продлении еще на 30 суток. "Заседание апелляционной палаты Кишинева, на котором будет рассматриваться протест на продление домашнего ареста Гуцул, должно было состояться в понедельник, 23 июня, однако его перенесли на среду. Оно пройдет в 14.00 (совпадает с мск)", - сказала РИА Новости Байрам. Адвокат заявила, что не в курсе причин, по которым было решено перенести заседание. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
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в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, гагаузия, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Гагаузия, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня

Байрам: рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по обжалованию продления домашнего ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул перенесено на 25 июня, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд 11 июня принял решение о его продлении еще на 30 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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"Заседание апелляционной палаты Кишинева, на котором будет рассматриваться протест на продление домашнего ареста Гуцул, должно было состояться в понедельник, 23 июня, однако его перенесли на среду. Оно пройдет в 14.00 (совпадает с мск)", - сказала РИА Новости Байрам.
Адвокат заявила, что не в курсе причин, по которым было решено перенести заседание.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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