Рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня
Байрам: рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Гуцул пройдет 25 июня
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по обжалованию продления домашнего ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул перенесено на 25 июня, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул должен был истечь 13 июня, однако суд 11 июня принял решение о его продлении еще на 30 суток.
"Заседание апелляционной палаты Кишинева, на котором будет рассматриваться протест на продление домашнего ареста Гуцул, должно было состояться в понедельник, 23 июня, однако его перенесли на среду. Оно пройдет в 14.00 (совпадает с мск)", - сказала РИА Новости Байрам.
Адвокат заявила, что не в курсе причин, по которым было решено перенести заседание.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.