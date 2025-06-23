https://ria.ru/20250623/gurov-2024727799.html

Глава Росмолодежи не исключил проведения детского "Интервидения"

Глава Росмолодежи не исключил проведения детского "Интервидения" - РИА Новости, 23.06.2025

Глава Росмолодежи не исключил проведения детского "Интервидения"

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил возможность проведения детского "Интервидения",... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:24:00+03:00

2025-06-23T03:24:00+03:00

2025-06-23T03:24:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

григорий гуров

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shaman (ярослав дронов)

культура

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил возможность проведения детского "Интервидения", отметив, что в стране много активных детей. "Я думаю, что сейчас попробуют, но ничего не мешает (провести детский конкурс "Интервидение" - ред.). У нас много активных детей, это абсолютно возможно. Но считаю, что это поступательное движение. Сейчас пройдет интервидение, а дальше будет видно", - сказал Гуров, отвечая на вопрос о возможности создания детского трека конкурса "Интервидение". Кроме того, он рассказал, что уже около одной тысячи молодых людей подали заявки на участие в "Интервидении" в качестве волонтеров. "Также мы предполагаем на всех наших форумах, на всех молодежных площадках, что у нас будет возможность трансляции, создания фанзон для "Интервидения", - добавил Гуров. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступил информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/intervidenie-2024109609.html

https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, московская область (подмосковье), григорий гуров, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , культура