https://ria.ru/20250623/gurov-2024727799.html
Глава Росмолодежи не исключил проведения детского "Интервидения"
Глава Росмолодежи не исключил проведения детского "Интервидения" - РИА Новости, 23.06.2025
Глава Росмолодежи не исключил проведения детского "Интервидения"
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил возможность проведения детского "Интервидения",... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:24:00+03:00
2025-06-23T03:24:00+03:00
2025-06-23T03:24:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
григорий гуров
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
культура
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил возможность проведения детского "Интервидения", отметив, что в стране много активных детей. "Я думаю, что сейчас попробуют, но ничего не мешает (провести детский конкурс "Интервидение" - ред.). У нас много активных детей, это абсолютно возможно. Но считаю, что это поступательное движение. Сейчас пройдет интервидение, а дальше будет видно", - сказал Гуров, отвечая на вопрос о возможности создания детского трека конкурса "Интервидение". Кроме того, он рассказал, что уже около одной тысячи молодых людей подали заявки на участие в "Интервидении" в качестве волонтеров. "Также мы предполагаем на всех наших форумах, на всех молодежных площадках, что у нас будет возможность трансляции, создания фанзон для "Интервидения", - добавил Гуров. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступил информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/intervidenie-2024109609.html
https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), григорий гуров, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , культура
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Григорий Гуров, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Культура
Глава Росмолодежи не исключил проведения детского "Интервидения"
Глава Росмолодежи Гуров не исключил проведения детского Интервидения
C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров в интервью РИА Новости на ПМЭФ не исключил возможность проведения детского "Интервидения", отметив, что в стране много активных детей.
"Я думаю, что сейчас попробуют, но ничего не мешает (провести детский конкурс "Интервидение" - ред.). У нас много активных детей, это абсолютно возможно. Но считаю, что это поступательное движение. Сейчас пройдет интервидение, а дальше будет видно", - сказал Гуров, отвечая на вопрос о возможности создания детского трека конкурса "Интервидение".
Кроме того, он рассказал, что уже около одной тысячи молодых людей подали заявки на участие в "Интервидении" в качестве волонтеров.
"Также мы предполагаем на всех наших форумах, на всех молодежных площадках, что у нас будет возможность трансляции, создания фанзон для "Интервидения", - добавил Гуров.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступил информационным партнером форума.