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В Грузии арестовали двух лидеров оппозиционной партии "Лело" - РИА Новости, 23.06.2025
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22:08 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/gruzija-2024968305.html
В Грузии арестовали двух лидеров оппозиционной партии "Лело"
В Грузии арестовали двух лидеров оппозиционной партии "Лело" - РИА Новости, 23.06.2025
В Грузии арестовали двух лидеров оппозиционной партии "Лело"
Грузинские правоохранители арестовали в понедельник двух лидеров оппозиционной партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые ранее были приговорены РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:08:00+03:00
2025-06-23T22:08:00+03:00
в мире
михаил саакашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Грузинские правоохранители арестовали в понедельник двух лидеров оппозиционной партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые ранее были приговорены к восьми месяцам тюрьмы за то, что они не явились на заседание парламентской комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили, кадры задержания транслировала партия на своих страницах в соцсетях. Ранее в понедельник Тбилисский городской суд приговорил к восьми месяцам тюремного заключения Хазарадзе и Джапаридзе за отказ сотрудничать с парламентской комиссией. Они не присутствовали на заседании суда. Несколько часами ранее суд приговорил к семи месяцам заключения еще одного оппозиционера, одного из лидеров партии "Коалиция за перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе по тому же обвинению. Вместе с тюремным заключением им всем также запрещено занимать государственную должность в течение двух лет. Правоохранители надели наручники на Хазарадзе и Джапаридзе около офиса партии "Лело". Их окружала толпа сторонников оппозиции, которые выкрикивали "Смерть олигархии!", "В итоге мы все равно победим!". Временная парламентская следственная комиссия была создана 5 февраля. Она проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство грузинских оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до года.
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в мире, михаил саакашвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Грузия
В Грузии арестовали двух лидеров оппозиционной партии "Лело"

Правоохранители Грузии арестовала лидеров партии "Лело" Хазарадзе и Джапаридзе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские автомобили в Грузии
Полицейские автомобили в Грузии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские автомобили в Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Грузинские правоохранители арестовали в понедельник двух лидеров оппозиционной партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые ранее были приговорены к восьми месяцам тюрьмы за то, что они не явились на заседание парламентской комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили, кадры задержания транслировала партия на своих страницах в соцсетях.
Ранее в понедельник Тбилисский городской суд приговорил к восьми месяцам тюремного заключения Хазарадзе и Джапаридзе за отказ сотрудничать с парламентской комиссией. Они не присутствовали на заседании суда. Несколько часами ранее суд приговорил к семи месяцам заключения еще одного оппозиционера, одного из лидеров партии "Коалиция за перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе по тому же обвинению. Вместе с тюремным заключением им всем также запрещено занимать государственную должность в течение двух лет.
Правоохранители надели наручники на Хазарадзе и Джапаридзе около офиса партии "Лело". Их окружала толпа сторонников оппозиции, которые выкрикивали "Смерть олигархии!", "В итоге мы все равно победим!".
Временная парламентская следственная комиссия была создана 5 февраля. Она проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство грузинских оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до года.
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