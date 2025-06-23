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Александр Грушко: нормализация отношений с НАТО сейчас невозможна

Александр Грушко: нормализация отношений с НАТО сейчас невозможна - РИА Новости, 23.06.2025

Александр Грушко: нормализация отношений с НАТО сейчас невозможна

Накануне начала саммита НАТО в Гааге замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал в интервью РИА Новости о том, что в Москве ждут от предстоящей встречи в верхах, РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:00:00+03:00

2025-06-23T09:00:00+03:00

2025-06-23T09:00:00+03:00

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Накануне начала саммита НАТО в Гааге замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал в интервью РИА Новости о том, что в Москве ждут от предстоящей встречи в верхах, в частности, в контексте украинского конфликта, как Россия будет добиваться гарантий невступления Украины в альянс и каким будет ответ Москвы на увеличение наземных сил НАТО.– Каких решений по Украине Россия ждет от саммита НАТО в Гааге? Насколько реальны, на ваш взгляд, планы НАТО согласовать на встрече повышение расходов на оборону до 5%? Согласятся ли на это все страны-участницы? Как в Москве расценят такое решение, если оно все-таки будет реализовано?– По Украине, скорее всего, услышим все ту же риторику. Что касается военных расходов, то на европейцев оказывается колоссальное давление со стороны США, которым подыгрывает генсек альянса Марк Рютте. Из сообщений в СМИ следует, что далеко не все члены блока готовы к повышению оборонных трат до 5% от ВВП и настаивают на том, чтобы эти обязательства носили индивидуальный характер, а их выполнение было растянуто по времени. При этом генсекретарь уже объявил о наличии "широкой поддержки" этих договоренностей на уровне всего Североатлантического блока.Уже всем понятно, что такое решение, если будет принято, приведет к переводу экономики в особенности европейских стран-членов на военные рельсы в ущерб социально-экономическому благополучию их граждан. Ускорится процесс милитаризации ЕС, состояние безопасности в Европе и глобально еще больше ухудшится. Так что оценим такое решение крайне негативно и продолжим принимать все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороноспособности.– Ранее со ссылкой на западные СМИ сообщалось, что НАТО, чтобы не создавать разногласий, стремится избежать упоминания возможного членства Украины в итоговой декларации саммита. О чем, по вашему мнению, может говорить такая позиция альянса? Есть ли основания считать, что страны НАТО будут согласны отказаться от постулата "путь Украины в НАТО необратим"?– Действительно, судя по заявлениям ряда представителей стран-членов НАТО, упоминания о евроатлантической перспективе Украины в итоговом документе саммита, если таковой одобрят, может и не быть. Это в первую очередь станет отражением позиции новой администрации США, с которой вынуждены считаться европейские союзники Вашингтона. Напомню, что Дональд Трамп прямо заявлял, что Киев не сможет когда-либо вступить в блок. Более того, он назвал ошибкой само расширение НАТО на восток.Вместе с тем у нас нет иллюзий. Многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в альянсе – как они говорят, в качестве форпоста противостояния России. Нужно ли это противостояние гражданам их стран – ответ очевиден для всех, кроме руководства этих государств. Напомню, что "евроатлантическая ориентация" зафиксирована и в конституции Украины.Позиция России в этом отношении неизменна – перспективы членства Киева в этом агрессивном военном блоке являются прямой угрозой для нашей безопасности.– Вы ранее говорили, что Россия будет требовать правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Как этого можно добиться и реализовать ведь, если даже предположить, что США согласятся на такую идею, нужно согласие других стран альянса?– Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке.– Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что не исключает нормализацию отношений с Россией в долгосрочной перспективе. Насколько, на ваш взгляд, такая перспектива может быть "долгосрочной", учитывая текущую ситуацию? Какие шаги со стороны НАТО Москва будет считать движением в сторону нормализации?– Марк Рютте говорил об "очень долгосрочной перспективе", которая еще не прослеживается даже на горизонте. Со своей стороны руководствуемся положениями нашей концепции внешней политики – мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России, прекращении расширения на восток и готовности к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга.В НАТО пока не проявляют подобную готовность, практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе.– По данным СМИ, НАТО попросила своих европейских членов увеличить в пять раз наземные силы ПВО, аргументируя это "российской агрессией". Насколько, на ваш взгляд, это осуществимо в ближайшей перспективе? Как Москва будет реагировать на подобные действия?– Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400%, чтобы якобы "защититься от России". Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО. Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать. Работа над совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО альянса всегда двигалась непросто.Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие.– Россия в прошлом году заявила о приостановке своего участия в работе ПА ОБСЕ. Не скажется ли это решение на сотрудничестве России в ОБСЕ? Не намерена ли Москва выходить из этой организации?– Парламентская ассамблея ОБСЕ – это отдельный трек в деятельности организации. Ассамблея является самостоятельной структурой, имеющей свои собственные правила процедуры и бюджет.Решение о приостановке нашего участия в работе ПА ОБСЕ было принято совместным заявлением палат Федерального Собрания Российской Федерации 3 июля 2024 года. Причиной такого шага стали систематический недопуск российских парламентариев на сессии ПА ОБСЕ и отсутствие адекватной реакции руководства ассамблеи на наши неоднократные призывы вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу.К работе самой ОБСЕ, которая сейчас находится в глубоком системном кризисе, у нас также сохраняется немало претензий, о которых мы неоднократно говорили: географические и тематические перекосы, двойные стандарты, попытки обхода принципа консенсуса, вмешательство во внутренние дела.Вместе с тем наряду с ООН мы используем эту площадку для отстаивания правды, донесения объективной информации, в том числе о конфликте вокруг Украины, до всех государств-участников ОБСЕ, продвижения наших традиционных приоритетов, включая противодействие фальсификации истории, обеспечение прав национальных меньшинств, защиту традиционных ценностей.Вопрос выхода из ОБСЕ для нас пока не стоит, как бы об этом ни мечтали наши недруги. Но главное заключается в другом: если нынешние тенденции в работе организации не переломить, она окончательно скатится на глухую периферию политических процессов и перестанет быть интересна государствам-участникам.– В начале этого года российская сторона сообщила о частичном возобновлении взаимодействия по линии Арктического совета. Можем ли мы говорить о полном возобновлении работы в самое ближайшее время или совет вернется к работе уже в новой конфигурации?– Арктический совет (АС) – по сути, единственный сохранившийся формат многостороннего взаимодействия в высоких широтах, востребованный для выработки эффективных коллективных решений по наиболее актуальным вопросам, в т.ч. в сфере устойчивого социально-экономического развития Заполярья, защиты прав и культурного наследия коренных народов, адаптации к изменению климата и охраны окружающей среды.Говорить о восстановлении полноформатной деятельности АС пока не приходится. По-прежнему заморожен политдиалог, не проводятся заседания основного координирующего органа – Комитета старших должностных лиц АС, рабочие группы встречаются только в дистанционном режиме, не функционирует инструмент поддержки проектов Совета. В то же время Россия остается полноправным членом АС, наши представители активно участвуют в его работе, все решения принимаются странами-членами консенсусно.По итогам состоявшейся 12 мая этого года 14-й сессии Арктического совета участниками организации принято совместное заявление, в котором подтверждается приверженность поддержанию мира, стабильности и сотрудничеству в Арктике, сохранению и укреплению совета. Призывов к формированию альтернативных структур не звучало.Продолжим добиваться восстановления полноценного взаимодействия в Арктическом совете. Нашу дальнейшую линию будем выстраивать, прежде всего, исходя из национальных интересов России и в зависимости от реальной готовности остальных арктических стран к совместной работе. При этом Российская Федерация по-прежнему играет ведущую роль в Арктике, самодостаточна и одновременно открыта к взаимовыгодной кооперации со всеми конструктивно настроенными партнерами, в том числе внерегиональными.

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