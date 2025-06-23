https://ria.ru/20250623/gosduma-2024730483.html

В Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет

В Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет - РИА Новости, 23.06.2025

В Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T04:36:00+03:00

2025-06-23T04:36:00+03:00

2025-06-23T09:06:00+03:00

общество

россия

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госдума рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в размере для физических лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что проектом предлагается запретить оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, а для нарушителей установить административную ответственность. "Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллионов рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть ещё больше: для физлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей", – уточнил лидер СРЗП. Также политик напомнил, что в 2023 году Госдума приняла закон, запрещающий выпускать в обращение никотинсодержащую продукцию с добавлением ароматизаторов, выкладывать её на открытых витринах, продавать составными частями на ярмарках, выставках и дистанционным способом. "Категорически нельзя продавать вейпы и электронные сигареты несовершеннолетним, но многие табачные лавки игнорируют этот и другие запреты, и раз так, то нужно принимать более жёсткие меры. Кстати, в 32 странах мира запрет на продажу никотинсодержащей продукции уже существует, а еще в 79 странах запрещено курить в общественных местах, рекламировать и стимулировать продажи любой никотинсодержащей продукции", – отметил парламентарий. По его словам, каждый год в России на фоне снижения потребления традиционных сигарет увеличивается число граждан, использующих электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. "По экспертной оценке, в нашей стране ими пользуются около 4 миллионов человек. Немало среди них и подростков. Им нравится, что они курят, а табаком не пахнет. Если же их ловят взрослые, то подростки быстро прячут электронные сигареты в карман, и как будто бы не при делах", – добавил депутат. Миронов также рассказал, что в июне депутаты думской фракции СРЗП внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить учителей полномочиями изымать у школьников сигареты и никотинсодержащую продукцию. "А проблема простая. По нынешнем правилам, если учитель поймает школьника с сигаретой в руках, то он отобрать ничего не может. Нет у него таких прав, он может лишь принять дисциплинарные меры. Поругать, например, но какой с этого толк? Мы считаем, что у учителей должны быть реальные полномочия, и предлагаем решить эту проблему на уровне федерального закона", – заключил он.

https://ria.ru/20250603/veyp-2020617734.html

https://ria.ru/20250128/veyp-1995861050.html

https://ria.ru/20250610/vologda-2022071639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф