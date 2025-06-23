https://ria.ru/20250623/gosduma-2024719994.html

В Госдуме предложили включить в "Разговоры о важном" тему донорства

В Госдуме предложили включить в "Разговоры о важном" тему донорства - РИА Новости, 23.06.2025

В Госдуме предложили включить в "Разговоры о важном" тему донорства

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина направила обращение в Минпросвещения России с предложением включить со следующего учебного года в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:37:00+03:00

2025-06-23T01:37:00+03:00

2025-06-23T01:37:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

юлия дрожжина

госдума рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина направила обращение в Минпросвещения России с предложением включить со следующего учебного года в "Разговоры о важном" тему донорства крови и костного мозга, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Включить в календарный план воспитательной работы образовательных организаций на 2025/2026 учебный год в рамках занятий "Разговоры о важном" на тему донорства крови и костного мозга. В рамках урока предлагается осветить следующие вопросы: какую роль играет донорство в спасении жизней, основные правила и условия сдачи крови и включения в федеральный регистр доноров костного мозга, значение добровольчества в современной России", - сказано в обращении на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова. По мнению парламентария, цель такого урока заключается в том, чтобы сформировать у школьников позитивное восприятие донорства как социально значимой и благородной миссии, а также понимание того, что совершеннолетие - это не только новые права и возможности, но и ответственность перед обществом. Она подчеркнула, что донорство - это одна из ключевых гуманитарных ценностей, отражающая готовность человека бескорыстно помогать и спасать жизни. Кроме того, Дрожжина предлагает разработать просветительскую программу для родителей школьников о донорстве костного мозга, в том числе в рамках Всероссийского родительского собрания. По ее словам, такая программа поможет разрушить мифы и стереотипы, укрепит доверие к процедуре и повысит информированность родителей. Она добавила, что уровень информированности населения о донорстве костного мозга в России по-прежнему остается низким. Депутат отметила, что это приводит к нехватке потенциальных доноров и затрудняет поиск совместимых пар для пациентов с тяжёлыми заболеваниями. "Поддержка взрослых критически важна для формирования у детей понимания ценности донорства, что, в свою очередь, позволит увеличить количество потенциальных доноров и снизить число отказов в будущем в связи с негативным отношением к донорству со стороны родителей. Отдельно отмечу, что в настоящее время действительно фиксируются случаи отказа молодыми людьми как от вступления в федеральный регистр доноров костного мозга, так и от донорства крови и её компонентов из-за негативной позиции родителей, несмотря на то, что потенциальный донор уже достиг совершеннолетия", - говорится в документе. В связи с этим, как отмечается в документе, есть необходимость системной работы с родительским сообществом: Всероссийское родительское собрание может стать последней возможностью донести необходимую информацию до родителей перед выпуском их детей из школы эффективно и на государственном уровне.

https://ria.ru/20250614/donor-2022752344.html

https://ria.ru/20250610/putin-2022075251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей кравцов, юлия дрожжина, госдума рф